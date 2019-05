Exkluzívne: Pellegrini poletí do Ruska

Hlavnou témou rokovaní má byť preprava zemného plynu. „Ide o budúcnosť jeho tranzitu smerom z Ruska na Ukrajinu cez slovenské územie,“ konkretizoval nemenovaný zdroj. Platnosť súčasnej zmluvy medzi ruským Gazpromom a ukrajinským Naftogazom vyprší 31. decembra tohto roku.

Slovensko by v tejto súvislosti stratilo veľké peniaze z poplatkov za tranzit ďalej do Európy. Eustream, dcérska spoločnosť Slovenského plynárenského priemyslu, zaznamenala v roku 2017 výnosy v objeme až vo výške 760 miliónov eur za prepravu ruského plynu. Po novom by to mohlo byť možno až o dve tretiny menej. „Náš premiér chce dosiahnuť, aby tranzit fungoval na prijateľnej úrovni,“ poznamenal zmienený zdroj Pravdy.

VIDEO: Expert o tom, čo môže priniesť schôdzka Putin Pellegrini.