Saakašvili by rád opäť mútil atmosféru

Napriek tomu, že podobným obvineniam čelia dnes aj najvyššie ukrajinské politické špičky vrátane exprezidenta Petra Porošenka, cíti sa Saakašvili u našich východných susedov ako ryba vo vode. Opätovne od minulej stredy, keď sa politická „neriadená strela“ opäť vrátila do „vlasti“ na základe vrátenia občianstva prezidentom Volodymyrom Zelenskym.

„Nemám žiadne osobné ambície a ani nestojím o politickú funkciu,“ tvrdil pred príletom do Kyjeva. Ibaže už v prvých hodinách pobytu na Ukrajine sa ujal staronovej úlohy v podobe pokusov mútiť vody na ukrajinskej politickej scéne. Potvrdzuje to aj vyhlásenie štábu strany Hnutia nových síl, ktoré Saakašvili počas pôsobenia v Kyjeve založil a podľa ktorého „plánujeme sa zapojiť do kampane pred júlovými mimoriadnymi parlamentnými voľbami“.

Die Welt: Kde sa objaví vládne chaos

„Profesionálny revolucionár“, aspoň do takejto úlohy sa Saakašvili štylizuje, ešte počas vlády exprezidenta Porošenka, s ktorým spoločne študoval, volal po jeho impeachmente. Ako však pripomenul aj nemecký denník Die Welt „kde sa v posledných rokoch Saakašvili objavil, vždy sa tam objavil chaos, dramatický vývoj a zmätok“. „Ja sa vrátim!“ odkázal Saakašvili po tom ako ho napokon Porošenko „vypoklonkoval“ do Poľska, z ktorého však o čosi neskôr ilegálne pricestoval späť na Ukrajinu.

Mnohí si kladú otázku, prečo prezident Zelenskyj vrátil občianstvo „profesionálnemu revolucionárovi“. Podľa kyjevského politológa Alexeja Golubického jeden z dôvodov spočíva v snahe odpútať pozornosť od hlavy štátu a jeho strany Sluha národa. V čase, keď sa pripravujú vstúpiť do parlamentu. A Saakašvili zatiaľ môže zohrať napríklad úlohu „neúnavného kritika“ exprezidenta Petra Porošenka. „Zelenskyj napokon sľúbil, že vráti občianstvo Saakašvilimu. Hlavnou úlohou navrátilca je však zapĺňať informačný priestor, čo gruzínsky svätobežník určite dokáže,“ myslí si politológ citovaný televiziou TV112. A svoju úlohu Saakašvili začal od začiatku brať vážne.

Vízia „neriadnej strely“

„Som pokrvne spojený s Ukrajinou. Moja rodina tu má dom a aj svoje veci som nechal na Ukrajine. Mám tu množstvo príbuzných, priateľov, spolupracovníkov,“ vyhlásil ihneď po prílete do Kyjeva. Zároveň zdôraznil, že nerobí rozdiel medzi Ukrajinou a Gruzínskom. Napríklad preto, lebo vraj mnohí Ukrajinci „padli v boji za slobodu Gruzínska a na moju výzvu zase mnohí Gruzínci prišli brániť Ukrajinu a viacerí zahynuli“. Saakašviíli nezabudol ani na udalosti na Majdane. „Bol som na prvom aj druhom. Nie Francúzsko, Nemecko, ale Ukrajina sa musí stať vedúcou európskou superveľmocou,“ nešetril víziou.

Rada prezidentovi Zelenskému

Ibaže, ako tvrdí gruzínsky politológ Alexandr Čečija, „všetci majú po krk“ Saakašviliho. Podľa neho nepotrebujú ho už ani Gruzínci. „Ale ani Američania nechcú, aby sa vrátil do vlasti. Nechcú ho ale ani posadiť za mreže . Veď pred verejnosťou ho roky prezentovali ako tzv. maják demokracie. A ak by ho uväznili, tak by sa USA ocitli v nepríjemnej situácii. S jeho presunom do Poľska však súhlasili preto, lebo aj oni ho majú po krk,“ tvrdí Čečija. Podľa neho „profesionálny revolucionár“ prekročil červenú čiaru a v USA pochopili, že Saakašvili so svojim klesajúcim rejtingom nedokáže vytvoriť okolo seba politickú silu. Zdá sa však, že v predvolebnej atmosfére u nášho východného suseda sa viacerým politikom ešte hodia jeho „služby“. V tejto súvislosti zaznieva rada viacerých politológov adresovaná Zelenskému. Podľa nej by sa mal držať od Saakašviliho čo najďalej. Dôvod? Nuž vraj populárni politici sa musia strániť tých, ktorí dávno všetko prehrali.