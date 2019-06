V Poľsku bude viac amerických vojakov

Poľský prezident Andrzej Duda (v popredí) na vlaňajšom septembrovom stretnutí so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom.

Spojené štáty posilnia obranu východného krídla NATO. Dnes Varšava a Washington oznámia dohodu o zvýšení počtu amerických vojakov v Poľsku. Pred návštevou Bieleho domu to pre agentúru Reuters povedal prezident krajiny Andrzej Duda.

Podľa neho sa USA dosiaľ len rozhliadali a teraz prichádza na rad nová etapa. Momentálne v Poľsku pôsobí štyri- až päťtisíc príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov. Ich počet by sa mal zvýšiť o tisíc až tisícpäťsto vojakov.

"Dnes hovoríme o posilnení americkej prítomnosti a o posune do druhej fázy,“ citoval Reuters Dudu.

Nie je to Fort Trump

Poľský prezident však nejde do Washingtonu za šéfom Oválnej pracovne Donaldom Trumpom s potvrdením nápadu na vybudovanie americkej vojenskej základne pomenovanej po súčasnom šéfovi Bieleho domu. Vznik takzvanej Fort Trump, o ktorej Duda hovoril vlani, sa nekoná.

"Ide však o novú kvalitu vojenských vzťahov medzi Washingtonom a Varšavou. Trump a Duda podporia spoločnú politickú deklaráciu, po ktorej bude nasledovať špecifická dohoda medzi vládami oboch krajín. Tá spresní aktivity, ktoré sa budú týkať posilnenej americkej vojenskej prítomnosti,“ povedal pre Pravdu Marek Swierczynski, poľský odborník na obranu z analytického centra Polityka Insight.

Vojaci USA sa v Poľsku momentálne nachádzajú v rámci zvýšených obranných aktivít NATO v krajinách strednej a východnej Európy a sú aj súčasťou americkej Európskej iniciatívy odstrašenia. Swierczynski pripomína, že Severoatlantická aliancia a Spojené štáty posilnili svoju prítomnosť v oblasti v reakcii na agresiu Ruska proti Ukrajine, ktorá sa začala v roku 2014.

Noví americkí vojaci však v Poľsku asi nebudú nastálo. Stále s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o prítomnosť na rotačnom princípe. Keď Varšava predstavila myšlienku stálej základne v podobe Fort Trump, viacerí spojenci v rámci NATO nabádali skôr k opatrnosti. Aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg vo februári v rozhovore pre Pravdu uviedol, že ide o to, aby krajiny robili kroky v rámci organizácie. "Poľskí predstavitelia ma viac ráz ubezpečili, že to, čo chcú, sa, samozrejme, týka USA, ale musí to byť dôležité aj pre spojencov,“ vyhlásil Stoltenberg.

Čo na to Rusko?

Podľa Swierczynského je posilnená americká prítomnosť zameraná na aspekty potrebné na lepšiu obranu východného krídla aliancie. "Prieskum, vojenskú mobilitu a trochu skutočnej armádnej sily, ktorá v oblasti chýba. Podporí to obranu celého regiónu, aj čo sa týka jeho južnej časti,“ myslí si odborník. Ten, napriek tomu, že ide o pomerne malé zvýšenie počtu vojakov USA v Poľsku, očakáva silnú reakciu Ruska.

"Nakúpil som si veľa popkornu a budem pozerať ruský kanál RT a inú ruskú propagandu. Moskva má svoj pohľad, ale americkí vojaci v Poľsku nie sú koniec sveta. Rusko má v oblasti iné možnosti, má jednotky vo vyššom režime pripravenosti,“ povedal Swierczynski

Okrem toho americkí vojaci neprídu do Poľska zajtra ani pozajtra. Je potrebné vyriešiť mnoho technických otázok, ako aj to, kto sa bude finančne podieľať na ich vyslaní. "Je nám jasné, že ide o posilnenie našej bezpečnosti, takže určite budeme pokrývať časť nákladov,“ vyhlásil pre Reuters prezident Duda.

"Nemyslím si, že budeme platiť všetko, ani že nás o to USA požiadajú,“ reagoval Swierczynski.