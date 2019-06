Čechov volá Klausova Trikolóra

"Vrátenie tejto krajiny ľuďom," je krédom Václava Klausa mladšieho, ktorý po rozchode s ODS oznámil v pondelok vznik novej politickej konzervatívnej strany Trikolóra volajúcej Čechov do politiky. Podľa zakladateľa strany chce nový subjekt obhajovať konzervatívne hodnoty, zdravý rozum a pracujúcich ľudí. Má mu pritom pomáhať aj otec, exprezident Václav Klaus, ako odborný garant zahraničnej politiky.

„Normálne je pracovať, ale nie čerpať,“ vyhlásil Klaus ml. S tým, že prioritou hnutia sú voľby do Poslaneckej snemovne v roku 2021. Nezabudol však pripomenúť, že posledné dva roky sledoval zvnútra politický život republiky. Výsledok zhrnul do konštatovania, podľa ktorého to bola „desivá skúsenosť pri pohľade na divadielka pre verejnosť a noviny, na neriešenie príčin dôležitých spoločenských problémov“. V svojich záveroch išiel Klaus ml. ešte ďalej, keď videl „stádovitosť a pokrytectvo, hlúposť a osobné záujmy množstva našich elít, ako aj pokračujúci pokles suverenity Česka“.

Trikolóra, ktorá najnovšie volá Čechov do politiky, chce štát, ktorý bude stáť na troch pilieroch a bude sa riadiť „českou perspektívou“. Napríklad v súvislosti s tretím pilierom známym ako "Bráňme normálny svet“ nemá podľa Klausa ml. opodstatnenie tvrdenie, podľa ktorého cicavce majú 27 pohlaví. Vraj podľa toho, ako sa cítia.

Politiku nemá určovať pubertiačka zo Švédska

"Nebudeme takéto bludy učiť deti v školách a zároveň si nemyslíme, že európsku, prípadne svetovú priemyselnú politiku má určovať šestnásťročná pubertiačka zo Švédska s nejakými diagnostikovanými psychickými poruchami,“ reagoval zakladateľa Trikolóry v narážke na ekologickú aktivistku Gretu Thunbergovú.

"Skutočne nás oveľa viac zaujíma Jaroslav Novák z Pelhřimova ako mrož v Antarktíde. V prípade EÚ opakujem, že si ctíme európske hodnoty, ale nie africké či arabské,“ konkretizoval Klaus ml. jedno zo smerovaní novej strany na českej politickej scéne.

Medzi prvými reagujúcimi českými politikmi bol aj Petr Fiala, šéf ODS. Na otázku denníka Právo, ako hodnotí iniciatívu bývalého člena jeho strany, lakonicky pripomenul, že „takých hnutí bolo v minulosti už niekoľko a skončili, ako skončili“.

Na druhej strane sa však objavili hlasy, ktoré vítajú nový politický subjekt. Napríklad publicista a člen Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie Vadim Petrov zaželal novému hnutiu, aby „nespadlo vzápätí, ako vybehne na ihrisko“ a prežilo pôrodné bolesti. Podľa neho tradičné strany a ich rôzne odnože už neponúkajú nič. "Ich sexepíl vyhasol a aktivisti vyhoreli. Pre demokraciu a našu krajinu je dôležitá nová energia a noví ľudia. Nielen ANO 2011 a Piráti, ale aj Trikolóra či Milion chvilek,“ dodal publicista Petrov.