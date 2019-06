Europol: Islamský štát vo zvýšenej miere využíval ženy i v boji

Analýza Europolu pokrýva obdobie od júna 2014 do augusta 2018. Zvýšené zapojenie žien do aktivít organizácie IS by mohlo viesť k odlišným úlohám žien-džihádistiek v budúcnosti.

Správa Europolu sa snaží objasniť, ako sa IS – organizácia podporujúca patriarchálny systém – snažila prilákať a verbovať ženy.

Ambície IS vytvoriť fungujúci štátny útvar si podľa Europolu vyžadovali aktívnu a dobrovoľnú účasť žien. Ženy pôsobili ako lekárky, učiteľky, príslušníčky mravnej polície a aj ako bojovníčky.

Ženy sa v propagačných materiáloch IS objavovali v značne vyššej miere ako v materiáloch iných džihádistických skupín. Samotná oficiálna propaganda IS bola zacielená na ženy, odkedy organizácia zistila, že sa musí obrátiť aj na svojich členov ženského pohlavia.

IS však stále zdôrazňoval, že ich hlavnou úlohou je byť ženami v domácnosti a matkami.

IS je podľa Europolu pre ženy atraktívny aj preto, že im „umožňuje cestovať do krajín kalifátu bez toho, aby so sebou mali mužského sprievodcu“, informovala agentúra DPA.

Minulý rok podľa DPA tvorili ženy 15 percent bývalých členov IS, ktorých odsúdili európske súdy, čo je oproti predchádzajúcim rokom nárast.