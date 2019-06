Úrady v Bosne presunuli utečencov do oblasti posiatej mínami

Stanový tábor Vučjak, do ktorého utečencov presunuli, leží navyše na bývalej skládke odpadu, čo podľa OSN okrem iného znamená, že pri manipulácii s ohňom tu hrozí riziko výbuchu, keďže pod zemou je pravdepodobne me­tán.

Skupinu 282 utečencov previezli do tábora z dvoch neobývaných domov v Bihači, kde už dlhší čas squattovali. Štyroch ďalších dočasných obyvateľov týchto domov policajti zatkli, keďže kládli odpor a odmietali prevoz do Vučjaku. OSN teraz vyzýva bosnianske úrady, aby až do času, kým nájdu týmto ľuďom iné ubytovanie, ich vrátili naspäť do Bihaču.