Ruská stredná trieda sa od roku 2014 zmenšila o pätinu

Ruská stredná trieda sa od začiatku hospodárskej krízy v Rusku v roku 2014 zmenšila takmer o pätinu. Vyplýva to zo štúdie moskovského finančného ústavu Alfa Bank, na ktorú dnes upozornil denník The Moscow Times. Rusi sú teraz tiež opatrnejší a menej sa púšťajú i do podnikania.