Kúpili si Rusi Salviniho? Nahrávka to naznačuje

Spravodajský portál Buzzfeed News včera zverejnil výbušný zvukový záznam. Salviniho poradca Gianluca Savoini v prítomnosti ďalších dvoch Talianov na ňom vlani v októbri v moskovskom hoteli Metropol diskutuje s trojicou Rusov o tom, ako preliať na účet Ligy niekoľko desiatok miliónov dolárov pochádzajúcich z obchodu s ruskou ropou.

„Je to veľmi jednoduché,“ hovorí jeden z Talianov. „Naši chlapci politici si naplánovali, že pri štvorpercentnej zľave, 250 000 (tonách) plus 250 000 mesačne na jeden rok, budú môcť viesť kampaň,“ dodal.

Jeden veľký ruský ropný koncern mal podľa dohodnutej schémy predať minimálne tri milióny ton paliva talianskej energetickej firme Eni približne za pol druha miliardy dolárov. Obchod sa mal uskutočniť cez sprostredkovateľov. Podľa prepočtov Buzzfeed News by pri vtedajších cenách predávajúci poskytol zľavu v približnej výške 65 miliónov dolárov. Táto suma by sa tajnými kanálmi preliala na kontá Ligy.

Na nahrávke počuť aj Savoiniho, ktorý minulý týždeň počas návštevy šéfa Kremľa v Ríme sedel na bankete v blízkosti Vladimira Putina. Pol roka pred eurovoľbami Savoini vyhlásil: „Chceme zmeniť Európu. Nová Európa musí mať, tak ako predtým, blízko k Rusku, pretože chceme svoju suverenitu.“

Jeden z Rusov zase Salviniho prirovnal k šéfovi Bieleho domu. „Je talianskym, a nielen talianskym, ale európskym Trumpom, pretože sa teraz stal hlavou celej ultrapravice (v Európe),“ poznamenal.

Salvini sa netají svojím obdivom k Putinovi, ktorého portrét občas hrdo nosí na tričku. Podobne ako jeho krajnepravicoví spojenci v EÚ je hlučným kritikom protiruských sankcií. Kremeľ sa za to vie odvďačiť. Hoci z nahrávky nevyplýva, či sa obchod napokon uskutočnil, a Salvini podľa agentúry ANSA tvrdí, že od Rusov „nikdy nevzal jediný rubeľ, euro, dolár či liter vodky“, nebolo by to prvý raz, čo európska ultrapravica prijala peniaze z Moskvy. Marine Le Penová, líderka francúzskych nacionalistov, si pred piatimi rokmi vzala pôžičku 11 miliónov eur od ruských bánk. Sponzora brexitovej kampane Arrona Banksa v Británii vyšetrujú pre podozrenie, že s ruskou ambasádou rokoval o obchode so zlatom a diamantmi na financovanie predreferendovej propagandy v roku 2016 za vystúpenia z EÚ. A dlaň domnelej ruskej investorke natŕčal aj Strache, ktorý jej za pomoc vo volebnej kampani na revanš ponúkal prednostné štátne kontrakty.

Hoci o obsahu tajných rokovaní Salviniho poradcu s Rusmi talianske médiá písali už na jar, tentoraz sa objavila aj nahrávka. „O angažovaní sa Rusov s Ligou sa hovorilo aj predtým, ale toto je skutočná bomba,“ povedala pre Pravdu Alessandra Mignolliová, profesorka rímskej Univerzity Sapienza. Slabým miestom zverejneného záznamu však podľa nej je, že z neho jasne nevyplýva, či sa transakcia uskutočnila. „Salvini je neustále v televízii a bude preňho ľahké obvinenia popierať. Bude sa snažiť minimalizovať dosah škandálu v nádeji, že sa naň o pár dní zabudne. Médiá však správu priniesli s mnohými detailmi a opozícia ostro reaguje. Je preto šanca, že sa spustí vyšetrovanie a budú aj nejaké dôsledky. Prinajmenšom vo veci politických motivácií rokovaní, ako sú zdokumentované v prepise. Ten svedčí o nepriateľstve voči EÚ a zámere vydať krajinu nebezpečnému vplyvu Ruska. Mrazivý je aj žart, keď jeden z Talianov hovorí, že by rád poslal veľa ľudí do gulagu v Rusku. Ak si ľudia nájdu čas prečítať si celý prepis, mali by pochopiť, akí sú to ľudia a že v stávke je budúcnosť Talianska. Zaujímavé bude tiež sledovať medzinárodné reakcie, vzhľadom na to, že mohlo ísť o ovplyvňovanie eurovolieb,“ dodala Mignolliová.

Politický analytik Lorenzo Nannetti však nepredpokladá, že by nový škandál výrazne oslabil podporu, ktorej sa Liga, suverénny víťaz nedávnych eurovolieb, doma teší. „Niektorí to označia za ,fake news', iní povedia, ,koho to trápi, veď Putin je priateľ, čo proti nemu majú?‚, ďalší len mávnu rukou – ,a čo má byť, veď ostatní dostávajú peniaze od Sorosa, z USA a ktovie odkiaľ‘,“ poznamenal pre Pravdu Nannetti.

Vzťah občanov k Salvinimu je mimoriadne polarizovaný, pripomína aj profesor sociológie z Milánskej univerzity Mauro Barisione. „Tí, čo chcú veriť, že je to pravda, uveria, a tí čo nechcú, neuveria,“ povedal.

Podľa Carla Bastasina z Brookingsoho inštitútu je reálne možné, že kauza dokonca pomôže stabilizovať súčasnú vládnucu koalíciu. Liga posilnená triumufom v eurovoľbách totiž začala kalkulovať, či sa jej neoplatí vyprovokovať rozpad koalície a vypísanie predčasných parlamentných volieb. „Zverejnený záznam zastihol Salviniho v chúlostivej situácii, keď zvažuje, či sa má vymaniť zo súčasnej vlády, alebo nie. Podozrenie s rizikom súdnej dohry by ho od toho mohlo odradiť,“ povedal Bastasin pre Pravdu.