Zdravie Merkelovej je podľa väčšiny Nemcov jej súkromná vec

Zdravotný stav nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorú na verejnosti opakovane postihla viditeľná triaška, je jej súkromnou vecou. Podľa prieskumu agentúry Civey pre denník Augsburger Allgemeine si to myslí väčšina Nemcov.

To, že do kancelárkinho zdravia nikomu nič nie je, si myslí 59 percent respondentov. Na otázku, či by Merkelová mala predložiť verejnosti podrobnú zdravotnú správu, odpovedalo súhlasne 34 percent oslovených. Zvyšných sedem percent nemalo na problém názor. Prieskumu sa zúčastnilo 4495 respondentov.

Naposledy Merkelovú, ktorá v najbližšiu stredu oslávi 65. narodeniny, postihla triaška tento týždeň pri stretnutí s fínskym premiérom Anttim Rinnem. Novinárom potom povedala, že je v poriadku a že nie je nutné si o ňu robiť starosti.

Opakovala sa tak situácia z polovice júna, kedy sa kancelárka potýkala so silným chvením pri vítaní ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Vtedy to vysvetlila tým, že bola dehydrovaná. O zhruba týždeň neskôr pri menovaní novej ministerky spravodlivosti Christine Lambrechtové sa tras vrátil.