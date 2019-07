Českí sociálni demokrati sa rozhodujú, či vydrží koalícia s Babišom

Český prezident Miloš Zeman totiž doteraz neprijal návrh, aby sa ministrom kultúry stal Michal Šmarda. Ak by strana odišla, premiér Andrej Babiš by sa okrem KSČM musel oprieť o SPD, alebo by musel skúsiť vyrokovať rozpustenie Snemovne a predčasné voľby.

Ministrov za sociálnu demokraciu zastúpia v pondelok na rokovaní kabinetu námestníci. Hodinu po poludní sa zišlo grémium ČSSD a o dve hodiny neskôr predsedníctvo strany.

V ČSSD je pritom už od vstupu do vlády s Babišom silná skupina odporcov koalície s trestne stíhaným premiérom. Už v júni sa neúspešne pokúsila presadiť uznesenie o odchode z vlády, ale odvtedy sa vyhrotil aj spor okolo výmeny ministra kultúry.

Za krajné riešenie považuje Babišovo hnutie ANO rozpustenie Snemovne a vypísanie nových volieb. K tomu je potrebných 120 hlasov v Snemovni, teda tri pätiny z celkového počtu 200 poslancov.