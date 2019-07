Európske krajiny plánujú uskutočniť námornú pozorovaciu misiu v Perzskom zálive

Paríž, Londýn a Berlín plánujú začatie "námornej pozorovateľskej misie v Perzskom zálive". Podľa agentúry AFP to dnes vyhlásil francúzsky minister zahraničia Jean-Yves Le Drian. Urobil tak v čase rastúceho napätia, ktoré minulý týždeň umocnilo zadržanie britského tankera v Hormuzskom prielive iránskymi revolučnými gardami.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na diplomatov uviedla, že misii by malo veliť Francúzsko s Britániou a podporujú ju aj ďalšie európske krajiny.

„Momentálne začíname európsku iniciatívu s Britmi a Nemcami s cieľom vytvoriť pozorovaciu misiu v Perzskom zálive,“ povedal Le Drian vo francúzskom parlamente. Nezmienil sa však, že by plán bol súčasťou „obrannej námornej misie“ v Perzskom zálive, ktorú v pondelok navrhol jeho britský náprotivok Jeremy Hunt.

Spojené štáty 9. júla vyzvali na zvýšenie úsilia na zabezpečenie strategických vôd v blízkosti Iránu a Jemenu, ktoré obvinili z útokov na tankery. Irán obvinenia popiera.

„Toto je opak americkej iniciatívy, v ktorej ide o vytvorenie maximálneho tlaku na Irán,“ povedal Le Drian s tým, že zámerom misie má byť skutočné uvoľnenie napätia. Francúzska ministerka obrany Florence Parlyová uviedla, že francúzska diplomacia usiluje o to, aby sa Teherán vrátil k dodržiavaniu jadrovej dohody z roku 2015, ktorú vlani jednostranne vypovedal americký prezident Donald Trump. Irán v reakcii na to prestal dodržiavať niektoré jej ustanovenia.

Vysoko postavení európski diplomati v Bruseli podľa Reuters potvrdili, že chystanú námornú misiu, ktorej cieľom bude chrániť dôležité námorné cesty, podporujú aj Taliansko, Holandsko a Dánsko. Má jej veliť Francúzsko spolu s Britániou a nebude podliehať Európskej únii, NATO alebo Spojeným štátom. Záujem o účasť v misii podľa nich prejavili tiež Španielsko, Švédsko, Poľsko a Nemecko.

Moskva prichádza s vlastnou koncepciou

Vlastnú koncepciu zaistenia bezpečnej námornej plavby v Perzskom zálive dnes predstavilo Rusko. Ruský plán, ktorý dnes predstavila Moskva, počíta s vytvorením systému kolektívnej bezpečnosti za účasti všetkých štátov regiónu, teda aj Iránu, a vyzýva na likvidáciu všetkých stálych vojenských základní cudzích krajín. Bahrajn, ktorý v Perzskom zálive leží, je sídlom americkej piatej flotily, základne majú USA aj v Katare a v Kuvajte.

V regióne by podľa Ruska mala vzniknúť „jednotná protiteroristická koalícia“, ktorá by sa okrem boja s extrémistami a teroristami v Perzskom zálive zaoberala aj urovnaním konfliktov a sporných problémov. Prvou etapou ruského plánu by bolo nastolenie mieru v Sýrii, Jemene a Iraku.

V Perzskom zálive by podľa ruského plánu mali byť pravidelne organizované „subregionálne stretnutia ministrov obrany“, mali by byť zriadené horúce komunikačné linky a štáty by sa mali vopred vzájomne informovať o operáciách vojenského letectva a o nákupoch zbraní.