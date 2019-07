Po búrke vo východnej Indii hlásia najmenej 39 mŕtvych

Od júna, keď v štáte Bihár začalo obdobie monzúnových dažďov, si blesky a povodne vyžiadali už 123 obetí. V nedeľu zabili blesky 33 ľudí v severoindickom štáte Uttarpradéš. Jednalo sa väčšinou o poľnohospodárov pracujúci na poliach.

Monzúnové dažde tento rok priniesli so sebou povodne predovšetkým do štátov Bihár a Ásám, ktoré zasiahli milióny ľudí. V Ásáme na severovýchode Indie stúpol počet mŕtvych v dôsledku záplav od začiatku mesiaca na 74. Monzúnové obdobie v juhovýchodnej Ázii trvá od júna do septembra.