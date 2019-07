V Belgicku, Nemecku a Holandsku padli teplotné rekordy

Podľa nemeckej meteorologickej služby nový rekord, 40,5 stupňa Celzia, zrejme padol aj v meste Geilenkirchen neďaleko hraníc Nemecka s Holandskom a Belgickom. Ten však musia ešte potvrdiť.

V Belgicku teplotný rekord padol krátko popoludní s 38,9 stupňami Celzia, do 17:00 však ešte teploty stúpli na takmer 40. V celej krajine platila červená výstraha pred vysokými teplotami.

Predtým, ako holandský rekord namerali v Eindhovene, ho pôvodne prepísali na leteckej základni Gilze-Rijen, kde zaznamenali 38,8 stupňa Celzia. Najvyššie teploty v krajine potrápili obyvateľov provincií Severné Brabantsko a Limbursko. Výstrahy pred teplotami platili aj v celom Nemecku. Do večera najmenej 10 meteorologických staníc hlásilo teploty nad 39 stupňov Celzia, a to vrátane tých v Kolíne nad Rýnom, Bonne a Saarbrückene, píše spravodajský portál BBC.

S horúčavami sa potýkalo aj Francúzsko. Podľa televíznej stanice La Chaîne météo vo viacerých oblastiach ukazovateľ teplomera vystúpal nad 40 stupňov Celzia. V obci Pont-la-Ville v departemente Haute-Marne mali napríklad 41,2 stupňa Celzia a vo Vassincourte v departemente Meuse 40,5 stupňa. Podľa francúzskych médií si teploty v krajine zrejme vyžiadali päť mŕtvych.

Vlna horúčav bude západnú Európu trápiť aj naďalej, pričom teplotné rekordy by mohli padať aj vo štvrtok. V Paríži, kde v roku 1947 namerali rekord 40,4 stupňa Celzia, očakávajú až 42 stupňov. Červenú teplotnú výstrahu majú na juhu Luxemburska aj v jeho hlavnom meste, kde by tiež teploty mohli prekonať 40 stupňov Celzia. Vyššie teploty ako v stredu by sa mohli objaviť aj v Nemecku, pričom teplotný rekord môže padnúť i v Spojenom kráľovstve. Najvyššiu výstrahu pred teplotami vyhlásili aj v španielskom regióne Zaragoza. Podľa služby Copernicus Climate Change Service Európskej komisie Španielsko a Portugalsko čelia vysokému riziku lesných požiarov.