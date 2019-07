Senát ho žaluje, Zeman sa baví

Za ústavnú žalobu v stredu večer hlasovalo 48 zo 75 prítomných senátorov, dvadsiati boli proti a siedmi sa zdržali. Na posunutie návrhu do dolnej komory parlamentu by bolo stačilo aj 45 hlasov. Žaloba sa však dostane na stôl ústavného súdu len v prípade, ak ju do troch mesiacov podporí aj trojpätinová väčšina poslancov. Vzhľadom na rozloženie síl v dolnej komore, kde má väčšinu vládna koalícia ANO a sociálnych demokratov s podporou komunistov, je to však veľmi málo pravdepodobné.

Na schválenie žaloby by v 200-miestnej poslaneckej snemovni bolo potrebných až 120 hlasov. Proti návrhu sa však už jasne vymedzili kluby hnutia ANO, komunistov i krajne pravicovej strany Tomia Okamuru, ktoré majú dohromady 112 poslancov.

Predseda vlády a hnutia ANO Andrej Babiš považuje návrh na obžalobu prezidenta za zbytočnú „Senátori sa chcú zviditeľniť, ich žaloba nemá šancu. Otravuje to ľudí,“ citovali jeho reakciu české médiá. Hrad odpovedal ešte tvrdšie. „Senát sa definitívne znížil na úroveň novodobého ÚV KSČ. Pľuvanec na slobodu, pľuvanec na demokraciu, pľuvanec na Ústavu ČR. Kto podporil jakobínsky pamflet, ktorý je doslova výsmechom právneho štátu, mal by sa hlboko hanbiť,“ napísal na twitteri Zemanov hovorca Jiří Ovčáček.

Návrh žaloby je postavený na tom, že Zeman svojimi skutkami porušuje ústavu. Konkrétne senátori prezidentovi vyčítajú osem prehreškov, od nečinnosti v prípade vymenovania či odvolania členov vlády, cez ovplyvňovanie súdnictva, až po vystupovanie v rozpore s oficiálnou zahraničnou politikou krajiny.

Medzi ôsmimi bodmi je aj najnovšia kauza, keď hlava štátu už dva mesiace odkladá odvolanie svojho blízkeho človeka vo vláde Antonína Staňka a jeho nahradenie na čele ministerstva kultúry vplyvným podpredsedom ČSSD Michalom Šmardom. Babiš výmenu navrhol koncom mája a Zeman v stredu na už štvrtej schôdzke s premiérom na túto tému len potvrdil, že Staňka v posledný júlový deň odvolá. O tom, či Šmardu vymenuje, naďalej mlčí. Podľa Babiša prezident iba sľúbil, že „sa o nominácii ČSSD na post ministra kultúry rozhodne približne v polovici augusta“.

Dalším prehreškom, ktorý senátori vyčítajú Zemanovi, je, že nechal vládnuť bez dôvery menšinový kabinet Babiša. Protiústavné podľa návrhu žaloby bolo aj to, že Zeman odmietol vymenovať za šéfa diplomacie pôvodného nominanta ČSSD.

Senátori sa však vrátili aj k niekoľko rokov starým kauzám. Vyčítajú prezidentovi, že v roku 2013 vymenoval vládu premiéra Jiřího Rusnoka, hoci v snemovni existovala ustálená väčšina, ktorá mohla kabinet zostaviť a podporiť. Neprávosti sa vraj dopustil aj predvlani, keď vtedajší predseda vlády Bohuslav Sobotka podal demisiu a prezident ju nemienil prijať ako demisiu celej vlády, ale len odstúpenie premiéra.

Viacerí senátori vrátane tých opozičných, ktorí hlasovali za návrh, nepovažujú za šťastné, že je návrh žaloby viacskutkový, pričom nie všetky body možno považovať za rovnako závažné. S touto pripomienkou súhlasí aj Jan Wintr, ústavný expert z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej.

„Nie každé porušenie ústavy je jej hrubým porušením. Musí byť úmyselné a zjavné a navyše sa hrubé porušenie ústavy musí dotýkať obzvlášť dôležitého pravidla ústavného poriadku. Neodvolanie ministra kulltúry je toho príkladom, ide o absolútne jasné pravidlo ústavy, ktoré je evidentne úmyselne porušené a zároveň je to obzvlášť dôležité. Premiér musí mať možnosť rozhodovať o členoch vlády, za ktorú zodpovedá pred snemovňou,“ povedal Wintr pre ČT24.

Premiér Babiš by za neodôvodnené prieťahy s odvolaním a vymenovaním ministra mohol na prezidenta podať kompetenčnú žalobu. Ústava totiž výber ministrov vkladá do rúk predsedu vlády, pričom prezident má byť len vykonávateľ. Babiš však do sporu so Zemanom nechce ísť, čo hlava štátu s chuťou využíva.

Zemanovi podľa komentátora Martina Čabana nijako mimoriadne nezáleží na tom, kto bude ministrom kultúry. „Záleží mu len na tom, aby v tomto rozhodnutí on sám hral kľúčovú rolu. Výkon prezidentskej funkcie zasvätil tomu, aby z nej krôčik po krôčiku navzdory ústave urobil funkciu premiérsku. Darí sa mu to nielen vďaka vlastnej politickej prefíkanosti, ale aj pre nemohúcnosť poslaneckej väčšiny v snemovni. Komunisti sú voči Zemanovi bezvýhradne lojálni, Babiš k jeho mocenským chúťkam pristupuje buď opatrne, alebo priam zbabelo a ČSSD sa nestačí čudovať, koľko škôd jej môže prezident spôsobiť,“ napísal Čaban v denníku E15.