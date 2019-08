Brexit bez dohody. Trump by bol nadšený

Americký prezident Donald Trump by sa len potešil, ak by Británia odišla z EÚ bez dohody. "Nadšene by sme to podporili," vyhlásil Trumpov poradca John Bolton po stretnutí s premiérom Borisom Johnsonom v Londýne. Trumpov bezpečnostný poradca zároveň naznačil, že USA by s Britániou mohli ešte pred kompletnou obchodnou dohodou uzavrieť sektorové obchodné zmluvy. Spojené štáty chcú byť podľa neho nápomocné Británii pri zmiernení dôsledkov tvrdého brexitu po 31. októbri.