Macron chce byť vplyvný líder. Odomkol pevnosť silnému Putinovi

Šéf Kremľa sa dostal tam, kam francúzski prezidenti pozývajú štátnikov zo zahraničia len výnimočne. Vladimir Putin sa stal v poradí iba piatym hosťom v povojnovom Francúzsku, ktorý navštívil pevnosť Brégançon. Do pracovného letného sídla šéfa Elyzejského paláca ho zavolal Emmanuel Macron, ktorý sa s ním stretol tretí raz, odkedy je od mája 2017 pri moci.

VIDEO: Vladimir Putin priletel na stretnutie vrtuľníkom. Pozrite si jeho príchod vo videu.

Po krátkom vyhlásení naplánovanom na večer si obaja sadli k stolu, aby pri večeri hovorili medzi štyrmi očami o závažných témach. Očakávalo sa, že budú diskutovať najmä o urovnaní konfliktu na východe Ukrajiny, o situácii v Sýrii a o iránskom jadrovom programe. „Putin neustúpi v ničom bez protihodnoty. Je to niečo za niečo," predpokladal francúzsky politológ Arnaud Dubien podľa servera Huffington Post.

Expert, ktorý sa zaoberá francúzsko-ruskými vzťahmi, pripustil, že o nejaký čas by sa mohol objaviť konkrétny výsledok debaty medzi Macronom a Putinom. Naznačil, že hostiteľ by mohol urobiť prvý krok, aby Moskva prepustila 24 zajatých ukrajinských námorníkov a na revanš by Kyjev oslobodil väzňov z radov separatistov z Donbasu.

Európske líderstvo

Stretnutie s Putinom malo v každom prípade pre Macrona význam, prízvukovala politická analytička Nathalie Saint-Criqová z televíznej stanice France 2. „Áno, Macron má dôvod, pretože ak chce Európa existovať zoči-voči Donaldovi Trumpovi a Číne, nie je to Boris Johnson alebo Angela Merkelová, obidvaja oslabení, kto sa môže chopiť európskeho líderstva," poznamenala o rokovaní so šéfom Kremľa v Brégançone.

Francúzsky denník Le Figaro naznačil, že načasovanie večere v pevnosti postavenej v roku 1483 súvisí s tým, že napriek rôznym nezhodám Macron chce vtiahnuť Rusko do medzinárodnej debaty. Len pár dní pred summitom štátov skupiny G7 vo francúzskom kúpeľnom meste Biarritz dal najavo, že s Putinom zjavne počíta pri riešení kľúčových problémov vo svete.

Symbolicky je významné, že lídri Francúzska a Ruska sa stretli práve za múrmi Brégançonu. Macron tam dosiaľ pozval zo zahraničia len Theresu Mayovú, keď vykonávala funkciu britskej premiérky. Bývalá pevnosť slúži ako letná prezidentská rezidencia od roku 1968, keď krajinu viedol legendárny Charles de Gaulle. „Pred Putinom (respektíve Mayovou) videli Brégançon iba traja zahraniční hostia. François Mitterrand tam v roku 1985 prijal nemeckého kancelára Helmuta Kohla. V roku 2004 sa tam Jacques Chirac stretol s alžírskym prezidentom Abdulom Azízom Buteflikom a v roku 2008 tam rokoval Nicolas Sarkozy so šéfkou americkej diplomacie Condoleezzou Riceovou," pripomenula stanica Radio France International.

Signál zbližovania

Keď Macron pred tromi týždňami oznámil, že pozval Putina do svojej letnej rezidencie, francúzske noviny Le Monde konštatovali, že ide o dôkaz nového zbližovania medzi Parížom a Moskvou: „Prijatím Putina v Brégançone chce Macron položiť dôraz na osobný charakter, ktorý chce vniesť do vzťahu so silným mužom Kremľa." Nemenovaný zdroj z Elyzejského paláca vtedy pre Le Monde zdôraznil, že existuje jednoznačný záujem posunúť sa dopredu. Poukázal pritom na júnovú návštevu ruského premiéra Dmitrija Medvedeva v meste Havre, kde s ním rokoval predseda francúzskej vlády Édouard Philippe.

Jeden z dôvodov tejto zahraničnej politiky Elyzejského paláca môže spočívať aj v ekonomickej oblasti. Napriek sankciám zo strany EÚ proti Moskve a ruskému embargu na dovoz potravín z krajín únie sa francúzskym firmám čoraz viac darí na území Ruska.

Objem obchodnej výmeny dosiahol vrchol v roku 2011, keď predstavoval viac ako 28 miliárd amerických dolárov (USD). V období 2012 – 2015 sa prepadol takmer o polovicu. V poslednom období však zase narastá. Vlani to bolo 17,2 miliardy USD. Odhaduje sa, že postupne sa objem dostane na úroveň z roku 2011. Navyše počas prvého polroku 2018 pritieklo do Ruska až 16 miliárd USD v podobe priamych francúzskych zahraničných investícií.