Slovinsko stavia bariéru, chce zastaviť migrantov

Na svojej južnej hranici s Chorvátskom začalo Slovinsko s výstavbou ďalšieho úseku plotu, ktorý má zabrániť rastúcemu počtu migrantov, čo sa pokúšajú o ilegálny vstup do krajiny. Vláda v Ľubľane ubezpečuje, že ide o dočasné opatrenie.

Slovinská polícia počas prvých siedmich mesiacov tohto roku zaznamenala 7 415 migrantov, čo je až o 56 percent viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Tento rastúci trend napovedá o tom, že čoraz viac migrantov sa snaží preniknúť cez Balkán do bohatých západoeurópskych štátov. Vláda v Ľubľane minulý mesiac podpísala zmluvu so srbskou firmou Lei-SGS, že na hraniciach s Chorvátskom postaví plot dlhý 40 kilometrov. Po dokončení tejto časti dosiahne celková dĺžka tejto bariéry až 219 kilometrov. Bude to znamenať, že pokryje takmer tretinu slovinských hraníc s Chorvátskom. Hranice Slovinska – pozemné aj námorné – tvoria 1 370 kilometrov.

„Plot bude postavený dočasne v oblastiach, kde je nutné zabrániť nelegálnemu prekročeniu štátnej hranice a garantovať bezpečnosť ľudí a ich majetku," povedala hovorkyňa slovinského ministerstva vnútra Irena Likarová. Dodala, že harmonogram výstavby a jeho presné umiestnenie nebudú zverejnené.

Slovinsko prvý raz začalo stavať plot na svojich hraniciach počas utečeneckej krízy v roku 2015. Vtedy počas šiestich mesiacov prešlo cez túto krajinu približne až 500-tisíc migrantov. Nový úsek plotu je vysoký zhruba 2,5 metra, ide o bariéru na brehoch rieky Kolpy, ktorá preteká medzi Slovinskom a Chorvátskom.

Imigračná politika vlády naráža v Slovinsku len na slabý odpor, v podstate ide len o niektoré mimovládne organizácie, ktoré majú opačný názor. Väčšina migrantov pochádza z Pakistanu, Afganistanu, Maroka a Bangladéša. Len zlomok z nich žiada o azyl v Slovinsku. Väčšina migrantov smeruje ďalej do susedného Talianska a Rakúska. Talianska a slovinská polícia začala minulý mesiac spoločne hliadkovať na hraniciach, aby sa pokúsila obmedziť prílev migrantov.