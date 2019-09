Netanjahu chce po víťazstve vo voľbách anektovať Západný breh Jordánu

Izraelský premiér chce v prípade víťazstva v budúcotýždňových parlamentných voľbách začať s anexiou Západného brehu Jordánu. V utorok sa vyjadril, že by krátko po vytvorení novej vlády rozšíril izraelskú suverenitu v Jordánskom údolí, ktoré je považované za kľúčovú oblasť akéhokoľvek palestínskeho štátu, a neskôr by anektoval aj ďalšie židovské osady.

Netanjahu vysvetlil, že Izrael musí predložiť svoju predstavu, keďže sa prezident Donald Trump pripravuje na predstavenie mierového plánu pre Blízky východ. Čo by urobil s viac ako dvomi miliónmi palestínskych obyvateľov na území, ale nepovedal.

Ako pripomína agentúra AP, takéto konanie zo strany Izraela by zabralo väčšinu územia, z ktorého by chceli Palestínčania vytvoriť svoj štát, a zostali by im len izolované enklávy.

Netanjahu usilovne bojuje o podporu vo voľbách a v ostatných dňoch sa priklonil k sérii dramatických vyhlásení. Ich cieľom je zmobilizovať svojich podporovateľov a nájsť podporu aj u voličov zastávajúcich tvrdú líniu.

Premiérove tvrdenia o anexii sa nevyhli kritike zo strany medzinárodnej komunity. Hovorca Organizácie Spojených národov (OSN) Stéphane Dujarric povedal, že akýkoľvek krok Izraela o nastolenie jeho správy na palestínskom území bude podľa organizácie „devastujúci pre možné obnovenie rokovaní, regionálny mier a samotnú podstatu riešenia (izraelsko-palestínskeho konfliktu) založeného na dvoch štátoch“. Liga arabských štátov vníma Netanjahuove vyjadrenia okrem iného ako „izraelskú agresiu“, ktorá by sa v prípade realizácie predstavovala „izraelské vyhlásenie konca mierového procesu“. Jordánsky minister zahraničia Ajman Safadí zase uviedol, že anexia osád na Západnom brehu by podnietila konflikt po celom regióne.

Izrael obsadil Západný breh spolu s východným Jeruzalemom a Pásmom Gazy počas vojny v roku 1967. Palestínčania považujú tieto územia za súčasti svojho budúceho štátu.