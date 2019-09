Pilot vylial kávu na kontrolné panely, plný airbus musel núdzovo pristáť

Lietadlo s 337 ľuďmi na palube smerujúce z Nemecka do Mexika muselo núdzovo pristáť v Írsku po tom, čo pilot neúmyselne rozlial kávu na ovládacie panely. Tie sa následne rozžhavili a kabínu zaplnil dym, takže si piloti museli nasadiť kyslíkové masky, informoval dnes server BBC News s odvolaním sa na úrad vyšetrovania leteckých nehôd (AAIB). Pri incidente z tohtoročného februára nebol nikto zranený.

Nehoda sa stala nad Atlantikom, keď piloti dostali kávu v téglikoch bez viečok. Kapitán si nápoj odložil na svoj vyklápací stolík, ale téglik sa potom „prevrátil“, uviedol AAIB. Ovládací panel zvuku potom začal zlyhávať, čo viedlo k ťažkostiam v komunikácii. Let bol preto odklonený na letisko v írskom Shannone, kde stroj bezpečne pristál.

Úrad nespresnil, ktoré aerolinky let z Frankfurtu do Cancúnu prevádzkovali. Podľa nezávislej organizácie Flight Safety Foundation to bola spoločnosť Condor Airlines a lietadlo, Airbus A330–243, patrilo aerolinkám Thomas Cook Airlines.