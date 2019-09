Vojna s Iránom nebude. Zatiaľ

Z horúceho konfliktu je zatiaľ len pokračovanie studenej vojny slov. Vyzerá to tak, že Irán, Saudská Arábia a USA v tejto chvíli nesmerujú k naozajstnej prestrelke. Je očividné, že Rijád si otvorený boj s Teheránom neželá. Pred týždňom útoky dronov a rakiet zasiahli ropné prevádzky spoločnosti Saudi Aramco. Ku skaze sa prihlásili jemenskí povstalci húsíovia, ktorých podporuje Irán, vládca Oválnej pracovne Donald Trump uviedol, že Amerika je pripravená páliť, šéf diplomacie USA Mike Pompeo priamo obvinil Teherán a cena čierneho zlata poskočila.

Po niekoľkých dňoch tvrdých vyhlásení zo všetkých strán je už minister zahraničných vecí Spojených štátov zdržanlivejší. A to napriek tomu, že Washington aj Rijád si myslia, že za útokmi takmer určite stál Teherán. Pompeo tvrdil, že ide o vojnový akt, ale po konzultáciách so Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi, hovorí o mierovom riešení. Nezabudol však pripomenúť, že Trump už nariadil sprísniť sankcie proti Teheránu.

Totálna vojna?

"Kým minister zahraničných vecí Iránu hrozí totálnou vojnou a bojom do posledného Američana, my sme tu na to, aby sme vybudovali koalíciu, ktorej cieľom je dosiahnuť mier a pokojné riešenie,“ citoval denník Guardian Pompea.

Jeho slová boli aj reakciou na vyhlásenia iránskeho šéfa diplomacie Džaváda Zarífa. Politik v rozhovore pre televíziu CNN pohrozil totálnou vojnou v prípade, že USA a Saudská Arábia by napadli jeho krajinu. Zaríf povedal, že Teherán nemá nič spoločné s útokom proti Saudi Aramco, ale nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by toto vyhlásenie potvrdzovali.

S odvolaním sa na vládne zdroje americká televízia CBS News uviedla, že útok schválil aj najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Chameneí. Bolo to však s podmienkou, že svet nezistí, že za dronmi a vypálenými raketami stál Irán.

USA vraj na budúci týždeň v OSN ukážu niektoré dôkazy, ktoré potvrdia zapojenie Teheránu. Rakety mohli by odpálené z iránskej základne Ahvaz neďaleko irackých hraníc. Podľa CBS News majú Spojené štáty snímky aktivít z tohto vojenského zariadenia.

Čo robí Irán

"Myslím, že keď Pompeo najprv povedal, že za útokom stojí Irán, bola to len unáhlená reakcia. Informácie zverejnené americkými úradmi a presnosť a sofistikovanosť útokov však vedú aj neutrálnejších pozorovateľov k záveru, že zapojenie Teheránu je pravdepodobné,“ reagoval pre Pravdu Anthony Billingsley, expert na Blízky východ z Univerzity Nového Južného Walesu. "Ak je to tak, konanie Iránu sa dá vnímať v kontexte zvýšeného tlaku na krajinu zo strany USA a nie celkom úspešnej reakcie Európanov na kroky Spojených štátov. Útoky ukázali, že v prípade významnejšieho vojenského zásahu proti Teheránu je režim schopný značným spôsobom poškodiť Saudskú Arábiu a globálnu ekonomiku,“ uviedol spoluautor knihy Medzinárodné právo a použitie sily.

Billingsley hovorí, že Saudská Arábia nie je momentálne pripravená na väčší konflikt s Iránom, čo asi ovplyvní postoj USA. "V americkej vláde je dosť prívržencov tvrdej línie proti Iránu. A je ťažko povedať, čo si naozaj myslí prezident Trump. Saudská Arábia sa však bude snažiť zmierniť vyhrážky,“ predpokladá expert.

Podľa odborníka washingtonského Inštitútu arabských štátov v Perzskom zálive Husseina Ibisha by mali USA na pôde OSN ukázať dôkazy proti Iránu a pokúsiť sa v Bezpečnostnej rade presadiť rezolúciu, ktorá by Teherán jednoznačne varovala pred následkami podobných budúcich činov.

"Washington a Rijád konali múdro, že sa neponáhľali s vojenskou odpoveďou. Nemožno však dovoliť Iránu, aby si pokojnú a rozvážnu reakciu zamieňal so slabosťou alebo s bezradnosťou,” napísal Ibish v komentári pre agentúru Bloomberg.