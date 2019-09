Grécko chce vrátiť do Turecka desaťtisíc migrantov

Grécko chce po nedeľňajšom požiari, ktorý v preplnenom tábore na ostrove Lesbos spôsobil nepokoje, začať posielať späť do Turecka tisíce migrantov. Rozhodnutie prijaté na pondelkovom mimoriadnom stretnutí gréckeho kabinetu prichádza v čase, keď viacerí tamojší i zahraniční predstavitelia vyzvali na prijatie naliehavých opatrení na zmiernenie tlaku v preľudnených táboroch na gréckych ostrovoch vo východnom Egejskom mori. Informovala o tom agentúra AFP.

Z vyhlásenia vyplýva, že Atény chcú do konca roka 2020 vrátiť do Turecka dovedna 10 000 migrantov. Podľa vlády by sa tak zvýšila miera navrátenia z „1805 vrátených v priebehu 4,5 roka za predchádzajúcej (ľavicovej) vlády strany Syriza“.

Nová grécka konzervatívna vláda premiéra Kyriakosa Mitsotakisa už oznámila, že plánuje zrýchliť azylové konanie v krajine, zaviesť intenzívnejšie stráženie námornej hranice s Tureckom a uzavrieť záchytné strediská pre neúspešných žiadateľov o azyl.

Počas nedeľňajšieho požiaru v tábore Moria na Lesbose, ktorý je najväčším európskym záchytným strediskom pre migrantov, podľa najnovších informácií tamojších úradov prišla o život jedna žena. Podľa médií sa vedľa ženy našla spálená prikrývka s pravdepodobne spálenými telesnými pozostatkami jej dieťaťa. Policajné zdroje predtým informovali o úmrtí matky i dieťaťa.

Požiar, ktorý spôsobil značné škody, ukončil až zásah hasiaceho lietadla. V tábore došlo následne k nepokojom a polícia proti rozvášnenému davu nasadila slzotvorný plyn. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že ďalších 17 zranených migrantov vrátane dvoch detí previezli do nemocnice do mesta Mytilini na Lesbose.

V súčasnosti je v tábore na ostrove Lesbos umiestnených okolo 13 000 ľudí, hoci má kapacitu iba pre 3000 osôb.

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) varoval, že situácia v tábore Moria je „kritická“ a vyžaduje si „naliehavé“ konanie. Hovorca UNHCR v Grécku Boris Češirkov požiadal o urýchlenie presunu utečencov a zlepšenie podmienok v tábore Moria.

Starosta ostrova Lesbos takisto žiadal „okamžité odľahčenie ostrova a ochranu hraníc“. Hovorkyňa Európskej komisie (EK) Mina Andreevová v pondelok uviedla: „Zvýšený prílev migrantov do Grécka za posledné týždne spôsobil obrovský tlak na už nedostatočný systém a (v táboroch) vytvára neudržateľné podmienky, ako sme už mali príležitosť poukázať v minulosti.“