Po útoku islamistov v strednom Mali zahynulo 25 vojakov

Terčom útoku sa v pondelok a utorok stali vojenské tábory Boulkessy a Monodoro, ktoré ležia pri hraniciach s Burkinou Faso. Malijská armáda v bojoch prišla nielen o vojakov, ale aj o množstvo vojenského materiálu. Džihádisti podľa malijskej vlády stratili pri bojoch pätnásť mužov.

Podľa agentúry AFP sa jedná o jeden z najtragickejších stretov malijskej armády s radikálnymi islamistami za niekoľko posledných mesiacov.

Sever Mali padol v roku 2012 pri ozbrojenom pokuse o štátny prevrat do rúk islamistov napojených na teroristické organizácie Islamský štát (IS) a Al-Kájda. Postup džihádistov na juhu krajiny sa podarilo zastaviť aj vďaka prítomnosti francúzskych vojakov a misie MINUSMA. Malijským bezpečnostným zložkám sa však stále ani so zahraničnou podporou nedarí kontrolovať rozsiahle časti vlastného územia. Násilnosti pritom zasahujú aj do okolitých štátov – Burkiny Faso a Nigeru.