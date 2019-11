Hlavný britský rabín sa pustil do Corbyna

Nebýva zvykom, aby náboženskí predstavitelia vstupovali do predvolebnej kampane v Británii. Predstava, že by po voľbách zostavovali vládu labouristi na čele s Jeremym Corbynom, ktorý kedysi označil členov Hamasu a Hizballáhu za svojich priateľov, je však pre tamojšiu židovskú obec desivá.

Hlavný britský rabín Ephraim Mirvis tak v článku pre denník The Times obvinil Corbyna, že dovolil, aby sa antižidovský rasizmus – nový jed schvaľovaný zhora – zakorenil v strane a vyzval ľudí, aby vo voľbách hlasovali podľa svojho svedomia. Židia sa podľa neho právom obávajú krokov prípadnej vlády vedenej Corbynom. Spôsob, akým vedenie labouristov pristúpilo k antižidovskému rasizmu je podľa Mirvisa nezlučiteľný s britskými hodnotami – dôstojnosti a rešpektu k všetkým ľuďom.

„Je to zlyhanie kultúry. Je to zlyhanie vedenia. V Labouristickej strane sa zakorenil nový jed, a to s posvätením ľudí zhora,“ napísal Mirvis, ktorý je duchovným lídrom 62 ortodoxných synagóg. „Je mi ľúto, že som sa do tejto situácie vôbec dostal. Vznášam len otázku: Čo povedia výsledky volieb o morálnom kompase tejto krajiny? V hre je samotná duša národa,“ dodal hlavný rabín. Labouristi majú podľa neho 130 neriešených prípadov antisemitizmu v členskej základni a už nemôžu tvrdiť, že sú stranou rovnosti.

Labouristi kritiku odmietli. Corbyn podľa vyhlásenia strany dlhé roky bojuje proti rasizmu a strana mení vnútorné procesy, ktorými sa riešia sťažnosti na antisemitizmus. V skutočnosti však tento rok na protest proti rastúcemu antisemitizmu vnútri strany opustili labouristov už dve židovské poslankyne. Deväť poslancov, ktorí zo strany odišli začiatkom roka pre lavírovanie vedenia v otázke brexitu, tiež upozornilo na neschopnosť labouristov zakročiť proti antisemitským útokom. „Drsnou pravdou je, že strana je tvrdšia na tých, ktorí sa sťažujú na antisemitizmus, ako na antisemitov,“ uviedol vtedy jeden z nich Ian Austin. Všeobecnú podporu labouristom vo voľbách nedávno stiahlo aj Židovské labouristické hnutie.

Samotný Corbyn na vyhlásenie hlavného rabína reagoval prísľubom, že jeho prípadná vláda nebude tolerovať antisemitizmus. „Antisemitizmus v akejkoľvek forme je hanebný a nesprávny. Labouristická vláda ho nebude tolerovať v nijakej forme,“ vyhlásil Corbyn s tým, že náboženskí predstavitelia, nielen hlavný rabín, majú uňho otvorené dvere.

Lord Dubs, ktorý patril k zachráneným židovským deťom v roku 1939 z Českos­lovenska, pripustil, že labouristi sa s antisemitizmom vyrovnávajú pomaly. Hlavný rabín však podľa neho zašiel svojimi výrokmi priďaleko.

Vyhlásenie hlavného rabína, naopak, nepriamo podporil arcibiskup z Cantenbury Justin Welby. Rabínove slová podľa neho odrážajú „hlboký pocit neistoty a strachu, ktorý cítia mnohí britskí Židia“.