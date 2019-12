Albánsko potrebuje po zemetrasení pomoc. Prispieť môže každý

Ako podporiť ľudí v Albánsku:

Embassy of the Republic of Albania to Slovakia Ventúrska 16, 811 01, Bratislava

Tel: +421 2 638 100 45 ; +421 2 638 100 45; fax: +421 2 544 135 25 ; Embassy.Bratislava@ mfa.gov.al

Banka Credins IBAN pre ALL (Lek): AL29 2121 101­6 0000 0000 0­030 0001 IBAN pre EUR : AL72 2121 101­6 0000 0000 0­030 0003 IBAN pre USD: AL02 2121 101­6 0000 0000 0­030 0002 SWIF­T: CDISALTR

Banka Raiffeisen IBAN pre ALL (Lek): AL38 2021 101­3 0000 0000 0­015 7945 IBAN pre EUR : AL85 2021 101­3 0000 0000 0­115 7945 IBAN pre USD: AL35 2021 101­3 0000 0000 0­215 7945 SWIF­T: SGSBALTX

Banka ProCredit IBAN pre ALL (Lek): AL92209110810­000108613500001 IBAN pre EUR : AL81209110810­000108613500102 IBAN pre USD: AL70209110810­000108613500203 SWIFT: FEFAALTR

Banka Kombetare Tregtare IBAN pre ALL (Lek): AL44 2051 1014 3288 86CL TJCL ALLA IBAN pre EUR : AL11 2051 1014 3288 86CL TJCF EURA IBAN pre USD: AL55 2051 1014 3288 86CL TJCF USDA SWIFT: NCBAALTX

Tirana Bank IBAN pre ALL (Lek): AL47 2061 118­3 0000 0108 2­000 0011 IBAN pre EUR : AL20 2061 118­3 0000 0108 2­000 0012 IBAN pre USD: AL74 2061 118­3 0000 0108 2­000 0010 SWIF­T: TIRBALTR

Intesa SanPaolo IBAN pre ALL (Lek): AL37 2081 100­8 0000 0020 2­453 0701 IBAN pre EUR : AL10 2081 100­8 0000 0020 2­453 0702 IBAN pre USD: AL80 2081 100­8 0000 0020 2­453 0703 SWIF­T: USAALALTR

Union Bank IBAN pre ALL (Lek): AL50 2141 120­9 0111 1009 2­516 0413 IBAN pre EUR : AL40 2141 120­9 0111 1009 2­525 0221 IBAN pre USD: AL66 2141 120­9 0111 1009 2­525 0141 SWIF­T: UNALALTR

OTP IBAN pre ALL (Lek): AL86 2131 101­3 0000 0000 0­084 1534 IBAN pre EUR : AL32 2131 101­3 0000 0000 0­084 1536 IBAN pre USD: AL05 2131 101­3 0000 0000 0­084 1537 SWIF­T: PUPPALTR

Banka Amerikane e Investimeve IBAN pre ALL (Lek): AL38 2101 101­2 0000 0000 0­003 8968 IBAN pre EUR : AL21 2101 101­2 0000 0000 0­007 1963 IBAN pre USD: AL38 2101 101­2 0000 0000 0­004 8280 SWIF­T: EMPOALTR

Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA) IBAN pre ALL (Lek): AL60 2031 100­3 2010 1520 1­101 0928 IBAN pre EUR : AL71 2031 100­3 2010 1490 1­101 0929 IBAN pre USD: AL88 2031 100­3 2010 1400 1­101 0929 SWIF­T: AAISALTR

Banka Alpha IBAN pre ALL (Lek): AL219021 1364 0­191 2500 0067 1917 I­BAN pre EUR : AL889021 1364 0­191 2500 0067 0905 I­BAN pre USD: AL789021 1364 0­191 2500 0067 2928 SWIF­T: CRBAALTR