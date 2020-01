Hackeri GRU napadli ukrajinskú firmu, kde pracoval Biden mladší

Hackeri z ruskej vojenskej rozviedky GRU sa pokúsili vlani v novembri ukradnúť e-maily z ukrajinskej energetickej firmy Burisma, v ktorej vedení niekoľko rokov pôsobil syn uchádzača o demokratickú prezidentskú kandidatúru Hunter Biden. S odkazom na správu americkej bezpečnostnej firmy Area 1 Security to napísala agentúra Reuters. Spoločnosť Burisma je v centre takzvanej ukrajinskej kauzy, kvôli ktorej Snemovňa reprezentantov nedávno vzniesla proti americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi ústavnú žalobu.

Trump čelí žalobe kvôli tomu, že vlani v júli vyvíjal nátlak na ukrajinské úrady, aby vyšetrovali údajnú korupciu súvisiacu so spoločnosťou Burisma. Podľa demokratov sa tým prezident snažil pošpiniť svojho politického oponenta Joea Bidena a zneužil tak moc v snahe ovplyvniť výsledok volieb. Trump tvrdí, že sa ničoho zlého nedopustil.

Spoločnosť Area 1 teraz uviedla, že nevie, aké dáta sa hackeri snažili ukradnúť. Podľa Reuters im však útok mohol zabezpečiť prístup do e-mailovej komunikácie Huntera Bidena, ktorý pôsobil ako riaditeľ spoločnosti medzi rokmi 2014 a 2019. Jeho otec je pritom jedným z favoritov pre zisk demokratickej nominácie do tohtoročných prezidentských volieb v USA. Ukradnuté dáta by preto mohli mať prípadný vplyv na proces ústavnej žaloby proti Trumpovi či na samotné prezidentské voľby, upozornila Reuters.

Bezpečnostní experti sa pritom domnievajú, že útok vykonala rovnaká skupina hackerov známa pod menom Fancy Bear, ktorá stojí za úspešným útokom na centrálu demokratov a volebný štáb vtedajšej kandidátky na prezidentku Hillary Clintonovej pred voľbami z roku 2016. Americké úrady dospeli k záveru, že cieľom vtedajšieho útoku bolo ovplyvniť priebeh volieb.

Rusko, Spojené štáty, ani spoločnosť Burisma zatiaľ správu nekomentovali. Nemenovaný zdroj blízky firme Burisma iba Reuters bez bližších podrobností oznámil, že webové stránky spoločnosti v posledných šiestich mesiacoch čelili radu útokov.

Ruskí Hackeri podľa Area 1 vytvorili niekoľko falošných stránok, ktoré vyzerali ako weby dcérskych firiem spoločnosti. Odkazy na ne potom zaslali zamestnancom firmy, z ktorých niektorí do falošných stránok vyplnili svoje prihlasovacie ú­daje.

V správe sa neuvádza, ako konkrétne americká firma zistila, že útok pochádza od hackerov GRU. Spoluzakladateľ spoločnosti Area 1 Blake Darche však tvrdí, že na základe nezverejnených indícií, ktoré smerujú k bližšie neurčenému činiteľovi GRU, si je firma „na 100 percent“ istá, že za útokom stojí ruská vojenská rozviedka.

Americké tajné služby už skôr vydali varovanie, že by sa Rusko mohlo pokúšať zasahovať do novembrových volieb, v ktorých bude Trump obhajovať mandát a Biden by sa mohol stať jeho hlavným oponentom.