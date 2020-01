Odškodniť Rómov? Orbán je proti

Vyvoláva medzietnické napätie segregácia, alebo odškodné, ktoré za ňu poškodeným priznal súd? Maďarský premiér si myslí, že B je správne. Viktor Orbán spustil vášnivú výmenu názorov, keď spochybnil nárok rómskych rodín na finančnú kompenzáciu za to, že ich deti museli navštevovať oddelené triedy, nemohli chodiť na školské výlety, kurzy plávania, hodiny informatiky a nepustili ich ani na školský maškarný ples.

Súd ešte vlani na jeseň rozhodol, že rómske deti na základnej škole v obci Gyöngyöspata, asi 80 kilometrov severovýchodne od Budapešti, boli diskriminované tým, že ich v rokoch 2004 až 2017 segregovali od nerómskych spolužiakov. Takto postihnutých bolo celkovo 62 rómskych detí. Ich rodinám súd priznal odškodné v rozmedzí od tisíc do 11-tisíc eur, v závislosti od toho, akú dlhú dobu boli ich deti vystavené bezpráviu. Celkovo ide o sumu 99 miliónov forintov, čo je približne 300-tisíc eur.

Rozsudok ešte nemusí byť definitívny. Práve v týchto dňoch ho má posúdiť Kúria, ako v Maďarsku volajú najvyšší súd. Ešte pred konečným verdiktom sa ale k prípadu vyjadril premiér Orbán. Na výročnej tlačovej konferencii označil súdny nález za "veľmi nespravodlivý“, pričom podľa neho nie je úplne jasné, čo patrí do kategórie segregácie.

"Nie som z Gyöngyöspaty, ale keby som tam žil, potom by som sa tiež pýtal, ako je to možné, že z nejakého dôvodu členovia určitej etnickej skupiny žijúci v rovnakej obci ako ja dostanú veľké množstvo peňazí bez toho, aby za to odviedli nejakú prácu,“ citoval ho portál Index.hu. Podľa Orbána je neúnosné, aby niekto získaval bezprácne desiatky miliónov forintov.

Maďarské Združenie pre občianske slobody označilo Orbánove poznámky za "neprijateľné a poburujúce“. "Rodiny rómskych detí stigmatizuje ako príživníkov, čím ďalej stupňuje urážlivé predsudky voči Rómom, čo je zo strany predsedu vlády neakceptovateľné,“ uviedla ľudskoprávna mimovládka vo svojom vyhlásení.

Opozícia vyzvala predsedu vlády, aby sa za svoje "štvavé“ výroky ospravedlnil. Naopak, vládna strana Fidesz sa za Orbána jednoznačne postavila. "Ak vláda nájde také riešenie, aby sa sankcia za Gyöngyöspatu nemuseli vyplatiť, Fidesz ju v tom podporí,“ citovala hovorcu vládnej strany Istvána Hollika agentúra MTI.

László Horváth, parlamentný poslanec Fideszu zvolený za volebný obvod, do ktorého patrí aj Gyöngyöspata, zašiel ešte ďalej, keď na sociálnej sieti súdne rozhodnutie označil za "nespravodlivé, jednostranné, prehnané a likvidačné“.

"Milióny hodené medzi rómske rodiny v Gyöngyöspate ohrozia jej plynulý rozvoj z uplynulých rokov a ťažko vybojovaný zmier. Gyöngyöspata sa nechce znova stať bojiskom, neprosí si zo ziskuchtivej akcie Sorosovej siete,“ napísal Horváth, podľa ktorého za nadáciou, ktorá na procesoch zastupovala rómske rodiny, stál americký miliardár maďarského pôvodu George Soros.

Spomínaným "bojiskom“ mal poslanec Horváth zjavne na mysli búrlivý rok 2011, keď sa malá podhorská dedina s 2800 obyvateľmi, z ktorých pätinu tvoria Rómovia, dostala do povedomia celej krajiny. Gyöngyöspatu vtedy neslávne preslávili správy o rómskom exode. Strach z extrémistov, ktorí si na kopci nad dedinou zriadili výcvikový tábor, pred deviatimi rokmi vyhnal takmer tri stovky žien a detí z domovov.

Mimochodom, bol to jediný prípad od vojny, čo Červený kríž organizoval evakuáciu maďarských civilistov ohrozovaných aktivitami polovojenských zoskupení. Hoci Orbán vtedy hovoril o umelo nafúknutom prípade, jeho vláda napokon tvrdo zasiahla. Gyöngyöspatu obsadili policajní ťažkoodenci, ktorí tábor rozpustili.

Premiér následne presadil sprísnenie trestov pre príslušníkov polovojenských jednotiek, ktoré pod zámienkou boja proti "cigánskej kriminalite“ brali zákon do vlastných rúk. Etnické napätie v severovýchodných oblastiach krajiny, kde žije väčšina z viac ako trištvrte milióna maďarských Rómov, však pretrváva dodnes.