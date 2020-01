Novým vírusom sa v Číne nakazilo už vyše 200 ľudí

Vo Wu-chane evidovali v sobotu a nedeľu 136 nových prípadov. Chorobe tam zároveň podľahla tretia osoba. Dva nové prípady sa objavili v pekinskom obvode Ta-sing. Stav pacientov, ktorí predtým navštívili Wu-chan, je podľa úradov stabilný.

V provincii Kuang-tung je od 11. januára v karanténe 66-ročný muž pochádzajúci z mesta Šen-čen, ktorý dostal horúčku a vykazoval ďalšie príznaky po tom, ako sa vrátil z návštevy príbuzných vo Wu-chane.

V súčasnosti je podľa agentúry AFP v Číne zaznamenaných 201 prípadov nákazy neznámym vírusom. Vo Wu-chane je stále hospitalizovaných 170 ľudí vrátane deviatich v kritickom stave.

V metropolitnej oblasti Wu-chanu žije takmer 11 miliónov ľudí. Mesto je dôležitým dopravným uzlom, a to aj počas každoročných osláv lunárneho Nového roka, keď stovky miliónov Číňanov cestujú po krajine, aby navštívili príbuzných. Čínsky nový rok tento rok pripadá na 25. január.

Vírus sa rozšíril i za hranice Číny

V Južnej Kórei v pondelok potvrdili prvý prípad ochorenia spôsobeného doteraz neznámym kmeňom koronavírusu, ktorý spôsobil epidémiu v Číne. Uviedla to agentúra Jonhap.

Ako informovalo Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC), u 35-ročnej Číňanky zistili v nedeľu po príchode na medzinárodné letisko v Inčcheone horúčku, problémy s dýchaním a iné príznaky. Následne bola pozitívne testovaná na spomínaný koronavírus.

Žena minulý týždeň odcestovala do mesta Wu-chan, odkiaľ sa nový vírus začal vlani v decembri zrejme šíriť. Podľa KCDC prišla pacientka v sobotu do nemocnice vo Wu-chane so symptómami prechladnutia a dostala predpísané lieky. Po prílete do mesta Inčcheon ju vzali do karantény. Jej stav je stabilný a následne bola premiestnená do izolácie v nemocnici.

Mimo Číny boli hlásené dva prípady v Thajsku a jeden v Japonsku, pričom všetky sa týkajú ľudí z Wu-chanu alebo tých, ktorí ho nedávno navštívili.

Nový kmeň koronavírusu vyvolal obavy, pretože patrí to tej istej rodiny ako vírus spôsobujúci ťažký akútny respiračný syndróm SARS, ktorému v rokoch 2002 a 2003 podľahlo v Číne a Hongkongu takmer 650 ľudí.

Vedci z univerzity Imperial College London však predpokladajú, že rozšírenie nového vírusu je omnoho väčšie, ako je známe a počet pacientov odhadujú na viac ako 1700.