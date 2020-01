Zeman sa vzdal mediálneho spojenca

Český prezidet je známy svojím pohŕdaním novinármi. Raz dokonca žartom utrúsil, že by sa žurnalisti mali likvidovať. S jedným moderátorom, ktorý je súčasne riaditeľom TV Barrandov, však Miloš Zeman udržiaval mimoriadne vrúcny vzťah. S Jaromírom Soukupom si nielen tykal, ale bezmála tri roky mu vždy vo štvrtok poskytoval exkluzívne interview.

Analytici sa zhodovali, že to bola obojstranne výhodná spolupráca. Soukup mal v osobe hlavy štátu exkluzívneho hosťa, ktorého reláciu každý týždeň sledovalo v priemere 150-tisíc divákov. Zeman mal zase možnosť v hlavnom vysielacom čase pravidelne a bez akejkoľvek oponentúry prednášať svoje politické posolstvá dialogizované servilne kladenými otázkami.

Po 121 dieloch sa úspešná séria minulý týždeň prekvapujúco skončila. Bodku za ňou dal Zemanov hovorca Jiří Ovčáček konštatovaním, že "program Týždeň s prezidentom na TV Barrandov už vyčerpal svoj potenciál a nemôže teda priniesť nové impulzy“.

Soukup, ktorý sa netají svojimi ambíciami uchádzať sa v roku 2023 o prezidentský úrad, pripustil, že mu je ukončenia spolupráce s prezidentom osobne ľúto. "Pre TV Barrandov to ale neznamená nič prevratné. Uvoľnený priestor nahradia iné programy,“ napísal na twitteri.

Ešte pred týždňom v televízii Barrandov bežala upútavka na štvrtkový rozhovor s prezidentom, na poslednú chvíľu ho ale nahradil program Prečo lietadlá padajú. Na čom padlo mediálne spojenectvo Hradu s Barrandovom, zostáva nejasné.

"Myslím, že jedným z dôvodov môžu byť zmeny, ktoré nastanú v TV Barrandov, respektíve v spoločnosti Empresa Media, pod ktorú TV Barrandov patrí,“ nazdáva sa šéfredaktorka serveru MediaGuru Martina Vojtěchovská.

Podľa portálu Marketing & Media Zeman Soukupa nepotrebuje, kým Soukup Zemana áno. "Už len preto, že vďaka jeho osobe dokázal do svojej potápajúcej sa lode prilákať ďalšie čínske peniaze. Bez Zemana ich ale neuvidí,“ napísal portál, ktorý pripomína, že televízia Barrandov prerába milión korún denne a ak sa situácia nezlepší, hrozí jej konkurz.

Podobne to vidí aj analytik Seznamu Tomáš Pergler, podľa ktorého sa Soukupov mediálny dom Empresa Media môže dočkať problémov s čínskymi investormi. „Pre nich bolo určite dôležité, že je to televízia, v ktorej pravidelne vystupuje prezident Českej republiky. Preto tam priniesli peniaze. Teraz už na to nemajú motív,“ povedal Pergler pre Českú televíziu.