Demokrati končia so zdôvodňovaním impeachmentu

Šéf Bieleho domu je obvinený ze zneužitia úradu a obštrukcií Kongresu, čoho sa mal dopustiť pokusom rokovať o podpore Ukrajiny v kampani pred novembrovými prezidentskými voľbami.

Zdôvodnenie žaloby je na programe impeachmentu od stredy, demokrati zatiaľ vyčerpali necelých 16 z 24 hodín vymedzených pre svoje prejavy. Prezentácie argumentov by tak dnes mali skončiť okolo desiatej hodiny večerného miestneho času.

Od soboty 16.00 h SEČ potom dostane slovo Trumpova obhajoba, jej protiargumentom by mali senátori načúvať do utorka. Denník The New York Times s odvolaním sa na vedenie republikánskeho senátneho klubu napísal, že táto procedúra by mohla skončiť o deň skôr, už v pondelok. V nedeľu Senát nerokuje.

Prezidentovi se sobotný termín pre začiatok obhajoby nepáči. Na Twitteri dnes upozornil, že v sobotu v Amerike nik nepozerá televízor. " Vyzerá to, že moji právnici budú musieť začať v sobotu, ktorá je pre televízie mŕtva," napísal Trump.

Záujem verejnosti o ústavnú žalobu ale podľa amerických médií aj tak opadá. Hlavné celoštátne televízne stanice nezaraďujú do programu obsiahlejšie prenosy zo senátneho pléna, v hlavnom vysielacom čase dávajú prednosť populárnym seriálom a večerným show.

Ďalší harmonogram ústavnej žaloby závisí na prípadnom predvolaní svedkov. Republikáni zatiaľ takýto postup odmietajú, čo by znamenalo, že záverečné hlasovanie o osude prezidenta by sa mohlo po asi dvojdennom kladení senátorských otázok odohrať ešte budúci týždeň. V opačnom prípade bude impeachment pokračovať aj po prvom februárovom víkende.