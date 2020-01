Počet obetí koronavírusu stúpol na 80. Nakazilo sa ním 2774 ľudí.

Aktualizované údaje z provincie Chu-pej, kde leží epicentrum šírenia vírusu – mesto Wu-chan -, zvyšujú celkový počet potvrdených infekcií v Číne na celkovo viac ako 2300.

S odvolaním sa na najnovšie údaje miestnych úradov zverejnených v pondelok o tom informuje agentúra AFP.

Šéf WHO odcestoval do Číny

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus odcestoval v nedeľu do Číny, aby tam osobne prerokoval vývoj situácie po tom, ako sa v krajine rozšíril nový typ koronavírusu a zabil 56 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP.

„Moji kolegovia z WHO a ja by sme radi porozumeli najnovšiemu vývoju a posilnili naše partnerstvo s Čínou pri poskytovaní ďalšej ochrany proti šíreniu choroby,“ napísal na Twitteri šéf tejto medzinárodnej organizácie so sídlom v švajčiarskej Ženeve.

Mongolsko dočasne zatvorí univerzity a hraničné priechody

Mongolsko s platnosťou od pondelka do 2. marca uzatvorí všetky univerzity a vzdelávacie inštitúcie s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Informovali o tom štátne médiá s odvolaním sa na výsledky zasadnutia vlády.

Krajina taktiež od pondelka uzavrie všetky hraničné priechody pre osobnú automobilovú dopravu a chodcov. V Mongolsku budú taktiež zrušené všetky verejné zhromaždenia, píše agentúra Reuters.

Čínsky ministerský predseda Li Kche-čchiang v pondelok uskutočnil svoju prvú návštevu mesta Wu-chan v provincii Chu-pej po tom, ako v meste vypukol smrtiaci vírus, ktorý sa rozšíril po celej krajine a vyvolal globálne obavy pred novou nákazou, informovala agentúra AFP.

Úrady na sociálnych sieťach informovali ako premiér v maskou na tvári osobne dohliada na úsilie na zabránenie šíreniu vírusu. Čína medzičasom zvýšila počet osôb nakazených vírusom na 2744.