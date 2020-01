Pri útoku na tržnici v Burkina Faso bolo zabitých najmenej 30 ľudí

Pri útoku na tržnici na severe Burkina Faso zomrelo podľa úradov najmenej 30 ľudí. Informovala o tom dnes agentúra AP. Štátna televízia ale v pondelok večer uviedla, že mŕtvych by mohlo byť až 50. Z útoku, ktorý sa stal cez víkend, sú podozriví islamskí extrémisti.

Radikáli zaútočili na trh v dedine Silgadji blízkosti severnej hranice s Mali. Pred útokom odpojili oblasť od elektrického prúdu aj komunikačných sietí a zničili ďalšiu infraštruktúru. Miestni sa preto nemohli obrátiť na bezpečnostné sily.

„Teroristi obkľúčili dav na dedinskom trhu a potom ho rozdelili na dve skupiny. Mužov popravili a ženy vyzvali, aby dedinu opustili,“ citovala miestny zdroj agentúra AFP.

Burkina Faso, ktorá susedí s takisto nestabilnými krajinami Mali a Niger, čelí islamistickým útokom často. Od roku 2015 si podobné útoky v krajine vyžiadali už 750 mŕtvych, okolo 560 000 ľudí kvôli nim muselo opustiť svoje domovy.

Šéf Nórskej rady pre utečencov (NRC) Jan Egeland oznámil, že Burkina Faso v dôsledku nepokojov hrozí humanitárna kríza. NRC varovala, že do apríla by počet ľudí utekajúcich v krajine pred ozbrojenými stretmi mohol vystúpiť až na 900 000, čo by mohlo vyvolať najväčšiu svetovú utečeneckú krízu.