Z Wu-chanu utekajú cudzinci, koronavírus už zabil 132 ľudí

Nový koronavírus si v pevninskej Číne k utorkovej polnoci vyžiadal životy 132 ľudí, ďalších 5974 osôb sa nakazilo. Uviedla to v stredu čínska národná zdravotnícka komisia, ktorá zaznamenala od predošlého dňa 1459 nových potvrdených prípadov. Desiatky chorých evidujú aj v iných krajinách sveta, vrátane Európy.

Vedci z austrálskeho Ústavu Petera Dohertyho pre infekcie a imunitu podľa agentúry DPA oznámili, že sa im podarilo koronavírus vyšľachtiť v laboratórnych podmienkach. Teraz môžu v spolupráci s ostatnými odborníkmi a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) hľadať liek, ktorý by proti vírusu fungoval.

V Tokiu v stredu pristálo charterové lietadlo s viac ako dvoma stovkami japonských občanov na palube, priviezlo ich z mesta Wu-chan, epicentra nákazy. Jedenásťmilíonové mesto, metropola provincie Chu-pej, je od minulého štvrtka uzavreté a podľa utorkového vyjadrenia japonských úradov by sa z neho chcelo dostať asi 600 občanov Japonska. Vláda sa preto pre nich snaží zariadiť ďalšie lety.

Do Číny poslala 20 000 rúšok a ďalšie ochranné pomôcky, ktoré chýbajú čínskym zdravotníkom pre narastajúci počtu pacientov.

Podľa agentúry AP z Wu-chan v stredu skoro ráno miestneho času odštartoval lietadlo s 240 občanmi Spojených štátov. Lietadlo si objednala vláda vo Washingtone pre evakuáciu zamestnancov amerického konzulátu vo Wu-chan a ďalších Američanov. Počas medzipristátia pre tankovanie v meste Anchorage na Aljaške podstúpia cestujúcich ďalšiu kontrolu, či neprenášajú vírus.

Evakuáciu svojich občanov plánujú aj ďalšie krajiny, austrálsky premiér Scott Morrison v stredu oznámil, že jeho krajina sa pokúsi pomôcť z provincie osamotených a ohrozeným ľuďom Chu-pej. Čaká ich však pobyt v karanténe na Vianočnom ostrove, tisíce kilometrov vzdialenom od Austrálie.

Čínske úrady Wu-chan a ďalších 16 miest v provincii Chu-pej uzavreli v snahe zabrániť šíreniu

V Česku zatiaľ koronovírus nepotvrdili

V Českej republike sa zatiaľ nepotvrdilo žiadne z podozrení na nový koronavírus, ktorý sa šíri z Číny. Uviedla to v utorok hlavná česká hygienička Eva Gottvaldová, ktorú citovala spravodajská stanica ČT24.Vo viacerých českých nemocniciach však ešte preverujú podozrenia na nový vírus. Najnovšie podozrenie sa objavilo v utorok aj v Prahe, kde v Nemocnici Na Bulovke hospitalizovali čínskeho turistu.

Ďalšie podozrenie sa objavilo v okrese Ústí nad Orlicí. Ide o pacienta, ktorého previezli na infekčné oddelenie nemocnice v Pardubiciach, pričom podľa redaktora českej televízie má ísť o muža, ktorý prišiel z Mexika a má príznaky infekcie. Lekári v jeho prípade koronavírus predbežne vylúčili, no sledujú ho, aby mali istotu.

Ešte jedno podozrenie momentálne českí lekári preverujú v Moravskosliezskom kraji. Ide o muža, ktorý navštívil Čínu a od návratu má zdravotné problémy, povedala riaditeľka Krajskej hygienickej stanice Moravskosliezskeho kraja Pavla Svrčinová.

Českí lekári medzičasom vylúčili viacero podozrení na nákazu koronavírusom vrátane prípadu muža hospitalizovaného v Uherskom Hradišti, ako aj prípadu mladej Číňanky hospitalizovanej v Opave.

Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček okrem toho v utorok oznámil, že z čínskeho mesta Wu-chan, ktoré je považované za epicentrum nákazy, evakuujú francúzskym špeciálom zrejme ešte v polovici týždňa dvoch českých študentov.

„Čo sa týka českých študentov, ktorí sa nachádzajú vo Wu-chane, máme informáciu, že Francúzsko pristúpilo na našu žiadosť, že by ich evakuovalo s francúzskymi občanmi,“ povedal Petříček, ktorého citoval portál Novinky.cz. K evakuácii by podľa jeho slov malo dôjsť v polovici týždňa. Študenti však zrejme nebudú môcť hneď odcestovať do ČR, no vo Francúzsku najskôr strávia 14 dní karanténe.