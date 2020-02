Washington ubezpečuje, že smrť sa s NATO nespája

Do slovnej prestrelky sa v Mníchove dostali predstavitelia Washingtonu s európskymi štátnikmi a podobne vyzerala výmena názorov medzi politickými špičkami USA a Číny.

Američanov kritizoval nemecký prezident Frank-Walter Steimeier: „Náš najbližší spojenec, Spojené štáty, sa počas svojej súčasnej vlády zriekajú myšlienky medzinárodného spoločenstva." Nepáči sa mu predstava USA, podľa ktorej každá krajina má stavať svoje záujmy nad záujmy všetkých ostatných.

K Steimeierovi sa pridal aj šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas. „Obidve strany – Európa a USA – sa musia pýtať, ako to mohlo zájsť tak ďaleko. Už aj tí poslední v Európe pochopili, že musíme robiť viac pre našu bezpečnosť a stabilitu," poznamenal o transatlantických vzťahoch.

Predstavitelia Nemecka v podstate tlmočili to, čo sa nepáči ďalším lídrom v Európe: izolacionizmus Spojených štátov, ich colná politika, častokrát jednostranné kroky na medzinárodnej scéne, neochota dôsledne bojovať proti globálnym klimatický zmenám. To všetko, samozrejme, vyplýva z rozhodnutí a zo zmýšľania šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Američania, naopak, ktorí prišli do Mníchova, to vidia opačne. „Západ víťazí a robí to spoločne," tvrdil minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo, ktorý sa ohradil proti slovám Steimeiera. Pokračoval, že ho prekvapuje, ako mnohí európski lídri spochybňujú význam amerického angažovania na medzinárodnom poli. Ako príklady spolupráce uviedol podporu pre Ukrajinu a sankcie proti severokórejskému režimu. „Je to Amerika, kto odmieta medzinárodné spoločenstvo? Nedajte sa mýliť!" zdôraznil Pompeo.

Zmienil sa aj o Severoatlantickej aliancii, ktorej zmysel v minulosti Trump okato spochybnil. „Som rád, že vám môžem oznámiť, že správy o smrti NATO sú nesmierne prehnané," vyhlásil Pompeo v narážke na obavy európskych spojencov.

Pokiaľ ide o energetickú oblasť, šéf diplomacie USA povedal, že Washington je pripravený poskytnúť miliardu dolárov na infraštruktúru krajinám Trojmoria, čo je iniciatíva niekoľkých štátov od severu na juh Európy (vrátane Slovenska). Zjavne to súvisí so záujmom predávať americký skvapalnený plyn, ktorého cena je však aktuálne vyššia v porovnaní s cenou zemného plynu. Pompeo sa ďalej venoval kritike Číny, keď napríklad telekomunikačnú spoločnosť Huawei označil za trójskeho koňa čínskych agentov. V podobnom tóne rečnil americký minister obrany Mark Esper: „Čína je rastúcou hrozbou pre svetový poriadok. Kradne západné know-how, zastrašuje menších susedov a snaží sa o akúkoľvek výhodu a za každú cenu."

Výroky oboch ministrov z USA odsúdil šéf čínskej diplomacie Wang I. Povedal, že je to kampaň, ktorá má jeho krajinu pošpiniť. „Všeobecne sa dá povedať, že všetky obvinenia proti Číne sú lži," podčiarkol. Dodal, že Washingtonu ide o to, aby zabránil rýchlemu rozvoju čínskej ekonomiky. Jej rozmach považuje Wang I za nevyhnutný trend, ktorý je zrkladom ľudského pokroku.