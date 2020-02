Turecko otvára sýrskym utečencom cestu do Európy

Turecko už nebude zastavovať sýrskych utečencov, ktorí sa snažia dostať do Európy. Podľa agentúry Reuters to vo štvrtok povedal vysoko postavený turecký predstaviteľ.

Rozhodnutie podľa agentúry súvisí s očakávaným príchodom utečencov zo severozápadnej sýrskej provincie Idlib, kde muselo viac ako milión ľudí v dôsledku bojov opustiť svoje domovy.

Turecká polícia, pobrežná a pohraničná stráž dostali príkaz nezasahovať, uviedol turecký činiteľ.

Ofenzíva sýrskej a ruskej armády sa začala v decembri. Jej cieľom je získať Idlib pod kontrolu režimu prezidenta Assada. Väčšinu provincie zatiaľ majú v rukách islamskí radikáli a oponenti sýrskej vlády, niektorých z nich podporuje aj Turecko.Ankara opakovane žiada, aby sa sýrska armáda stiahla od tureckých pozícií v Idlib. Prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu povedal, že Turecko z týchto miest neustúpi.

Európa zažila v roku 2015 masovú migračnú vlnu, keď do EÚ dorazilo cez milión utečencov, z toho približne 860 000 cez Grécko. Príliv utečencov touto trasou pomohla od roku 2016 výrazne obmedziť dohoda EÚ s Tureckom. Ankara sprísnila hraničné kontroly výmenou za finančnú pomoc z Bruselu, prísľub bezvízového styku pre Turkov a obnovenie rokovaní o vstupe Turecka do EÚ. Bezvízový styk zatiaľ zavedený nebol a ani vstupné rokovania nepokročili. V poslednom roku sa ale počet prichádzajúcich migrantov do EÚ, konkrétne do Grécka z Turecka, opäť zvýšil.

Zabití tureckí vojaci

Nálety sýrskej armády v severozápadnej sýrskej provincii Idlib vo štvrtok usmrtili najmenej 29 tureckých vojakov. Oznámil to guvernér susednej juhovýchodnej tureckej provincie Hatay Rahmi Dogan, ktorý pôvodne informoval o 22 mŕtvych. Ďalších 36 vojakov bolo podľa guvernéra zranených a prevezených do nemocnice. Podľa agentúry AP ide o najvyšší počet tureckých vojakov zabitých v Sýrii za jediný deň od začiatku ofenzívy v Idlibe vlani v decembri. Turecká agentúra Anadolu uviedla, že Turecko na útok reagovalo odvetnou paľbou.

Turecko v uplynulých mesiacoch vyslalo do severozápadnej Sýrie tisícky vojakov a ťažkú ​​vojenskú techniku ​​na pomoc povstalcom, ktorí vzdorujú ofenzíve Ruskom podporovanej armády sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Vo štvrtok sýrski povstalci dobyli späť severosýrske mesto Sarákib.

Cieľom sýrskej ofenzívy je okrem iného zabezpečiť kľúčové trasy medzi Damaskom a severosýrskymi mestami, najmä mestom Halab (Aleppo), druhým najväčším v krajine.