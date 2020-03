Novú izraelskú vládu zostaví Netanjahuov rival Ganc

Izraelský opozičný líder Benny Ganc dostal prvú možnosť zostaviť po posledných parlamentných voľbách novú vládu. Oznámil to v nedeľu prezident Reuven Rivlin. Rozhodnutie zároveň uvrhlo súčasného premiéra Benjamina Netanjahua do politickej neistoty.

Oznámenie nasledovalo po tom, čo sa Rivlin stretol a rokoval s lídrami všetkých politických strán zvolených do parlamentu. Ganca formálne poverí úlohou v pondelok a dá mu mesiac na to, aby vytvoril vládnu koalíciu.

Ganc sa bude usilovať o zostavenie vlády s Avigdorom Liebermanom, predsedom menšej opozičnej strany Izrael, náš domov. Ak by sa Gancovi skutočne podarilo vytvoriť vládu s Liebermanom, pre súčasného premiéra Netanjahua, ktorý čelí veľmi vážnym korupčným kauzám, by to predstavovalo nočnú moru. Podľa mnohých analytikov sa totiž Netanjahu tak urputne drží moci práve preto, aby sa vyhol dlhoročnému väzeniu.

V Izraeli sa za posledný rok konalo už troje parlamentných volieb, naposledy 2. marca. Netanjahuov Likud získal v izraelskom Knesete 36 kresiel a spolu so svojimi tradičnými ultranacionalis­tickými a náboženskými spojencami disponuje 58 kreslami, čo je stále málo na nadpolovičnú väčšinu v 120-člennom parlamente.