Brexit bez dohody? Johnson riskuje

Británia, ktorá opustila EÚ pred niekoľkými týždňami, má do konca tohto roku čas, aby našla spoločnú reč s Bruselom o budúcich obchodných vzťahoch. Dovtedy platí prechodné obdobie. Čo bude od 1. januára 2021, nikto netuší. Nie je vylúčené, že tvrdohlavo neústupčivý Johnson vystaví drahý účet britskému hospodárstvu.

Členské štáty EÚ už dostali z Bruselu balík návrhov o obchodnej dohode, kde sú aj oblasti zahraničných vecí, bezpečnosti a tiež rybolovu, ktorý je veľmi dôležité pre krajiny s rybárskymi loďami. Londýn získa tieto dokumenty tento týždeň. Britská stanica BBC, ktorá mala možnosť nazrieť do nich, uviedla, že väčšinu návrhov Johnson odmietne, lebo sa odvolávajú na právne normy únie, z ktorej jeho krajina odišla. „Tímy vyjednávačov sa mali stretnúť v Londýne, ale rokovanie museli zrušiť pre koronavírus,“ poznamenala BBC.

Johnson, ktorý čelí opozičným výčitkám, že nezvláda brexit podobne ako boj proti koronavírusu, je zjavne ochotný ísť do extrému. Vyhlásil totiž, že ak sa dohoda nedosiahne do konca tohto roku, Británia bude mimo EÚ fungovať bez nej a vo vzťahu k únii sa začne riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO). „Kritici však hovoria, že by to bol ekvivalent brexitu bez dohody a ublížilo by to britskej ekonomike,“ napísala BBC. Fungovanie podľa WTO by vlastne znamenalo clá a kvóty na objem tovarov.

Britský premiér si opakovane viackrát vypočul z Bruselu, aby nepočítal s tým, že si takpovediac bude vyberať len hrozienka z koláča. Hlavný vyjednávač Európskej komisie Michel Barnier mu pritom prízvukuje, aby nepomyslel na možnosť, že rokovania by sa mohli predĺžiť po 31. decembri 2020.

Bruselu prekáža a určite nebude súhlasiť s tým, aby dohoda Britov s úniou vyzerala podobne ako tá, čo platí s Kanadou. Obsahuje voľnejšie ustanovenia o zabezpečení rovnakých podmienok pre hospodársku súťaž, čo sa Londýnu najviac pozdáva ako spoločné riešenie. Barnier dal najavo Johnsonovi, aby sa pozrel na mapu a na základné štatistické údaje: „Objem obchodu so Spojeným kráľovstvom je desaťnásobne väčší ako s Kanadou. Tá je vzdialená 5-tisíc kilometrov. Čiže je jasné, že tieto pravidlá nemôžu byť rovnaké,“ zdôraznil nedávno na tlačovke v Bruseli. Barnierovi v prvom rade záleží na tom, aby exportéri z EÚ mali férový prístup na britský trh. Keby to Johnson neurobil, vývozcovia z Británie sa môžu rozlúčiť s výhodami voľného trhu s úniou, čo by ich výrazne poškodilo.

Barnier sa tiež čuduje, ako od najbližších spolupracovníkov Johnsona môžu zaznieť tvrdenia, že Británia potrebuje počas vyjednávania dosiahnuť ekonomickú a politickú nezávislosť od únie. Odkázal, že toto Briti už získali, keď väčšina voličov hlasovala v referende za brexit. Barniera prekvapuje aj to, že Johnson začína signalizovať, že sa možno nebude riadiť podľa dôležitých štandardov zavedených v EÚ. Nedávno totiž ubezpečoval o opaku.

Brusel napríklad žiada, aby Londýn zachoval zákaz umývania kureniec chlórovanou vodou. Británia to zrazu nevie garantovať. „Bolo by bláznovstvo vzdať sa britských významných farmárskych a potravinárskych noriem,“ reagovala pre denník Guardian šéfka združenia britských farmárov Minette Battersová.