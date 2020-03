Madridu ako márnica už zimný štadión nestačí

Rekordných 838 k nim pribudlo za posledných 24 hodín, čím sa celkový oficiálny počet úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 vyšplhal na 6¤528. Zo všetkých krajín sveta koronavírus zabil viac ľudí len v Taliansku, kde počet obetí v sobotu prekročil hrozivú hranicu desaťtisíc.

Španielsko sa v počte infikovaných už priblížilo k Číne, ktorá je v tejto bilancii tretia za USA a Talianskom. V nedeľu ich tam registrovali takmer 79-tisíc, o vyše 6¤500 viac než deň predtým, informovalo včera španielske ministerstvo zdravotníctva.

Hoci počet mŕtvych stále stúpa, šéf španielskeho úradu pre núdzové situácie Fernando Simón tvrdí, že percentuálny prírastok obetí sa už začal znižovať. Kým v sobotu sa bilancia úmrtí zvýšila o 17 percent, v nedeľu to bolo o dva percentuálne body menej. V počte nakazených bol včerajší vzostup dokonca o štyri percentuálne body nižší ako deň predtým.

„Sú to povzbudzujúce údaje. Tieto indikátory naznačujú dobrý vývoj,“ snažil sa Simón povzbudiť zúfalých spoluobčanov vyhliadkami na svetlo na konci tunela. Celkový počet ľudí nakazených koronavírusom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje hospitalizáciu, cez víkend presiahol 43-tisíc. Podľa šéfa krízového štábu je teraz najdôležitejšie, aby sa úplne nezahltili jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS), kde momentálne leží takmer 4¤900 pacientov. „Počet ľudí na jiskách sa stále zvyšuje a šesť regiónov už má plno obsadené všetky kapacity,“ upozornil s tým, že napríklad v Madride je aktuálne obsadených viac ako 1¤400 z 1¤500 dostupných lôžok intenzívnej starostlivosti.

Mesto spravodlivosti pre mŕtvych

Najkritickejšia situácia je stále v španielskej metropole, kde evidujú takmer 23-tisíc nakazených a vyše 3¤000 mŕtvych. Madridské úrady pripravili už druhú improvizovanú márnicu potom, čo tá prvá, zriadená na zimnom štadióne Palacio de Hielo, už kapacitne nestačí. Podľa denníka El País by truhly mali od pondelka smerovať aj do jedinej dokončenej budovy Mesta spravodlivosti, čo je projekt komplexu, kde by mali v budúcnosti sústredené všetky madridské justičné inštitúcie.

Šéfka madridskej regionálnej vlády Isabel Díazová Ayusová, ktorá sa sama koronavírusom nakazila, včera oznámila, že metropola si obete v pondelok uctí dňom smútku, ktorý na pravé poludnie vyvrcholí minútou ticha.

Španielska vláda minulý týždeň o ďalšie dva týždne predĺžila v krajine núdzový stav. V rámci neho prinajmenšom do Veľkej noci obmedzila vychádzanie len na najnutnejšie prípady, ako je nákup potravín, liekov či cesta k lekárovi alebo do práce. Do zamestnania by ale malo začať chodiť podstatne menej ľudí.

Dva týždne dovolenky

Premiér Pedro Sánchez, ktorého manželka sa tiež nakazila koronavírusom, cez víkend oznámil ďalšie sprísnenie opatrení podľa vzoru Talianska. Od pondelka až do Veľkej noci vláda nariadila zastaviť prácu v prevádzkach, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre chod krajiny. Výnimku tak majú zdravotníctvo, zásobovanie potravinami, bezpečnostné zložky, médiá či verejná doprava. „Všetci pracovníci v ekonomickej oblasti, ktorých aktivita nie je nevyhnutná, musia zostať dva týždne doma,“ vyhlásil Sánchez.

Štrnásť dní mimoriadneho voľna majú zamestnávatelia ľuďom zaplatiť ako dovolenku. Od zamestnancov až po pominutí koronavírusovej krízy si budú môcť vymáhať, aby sa vymeškaný pracovný čas nahradili. Odbory toto rozhodnutie privítali, upozornili však, že môže tvrdo postihnúť predovšetkým priemysel a viesť k prehĺbeniu ekonomickej a sociálnej krízy. Predchádzajúce dva týždne viaceré podniky, ktoré museli pre nariadené opatrenia zavrieť prevádzky, napríklad reštaurácie či vybrané obchody a služby, svojich zamestnancov prepustili. Odteraz by prepúšťanie pre koronavírus malo byť nezákonné.

Neskorá reakcia

Až 96 percent čitateľov španielskeho denníka La Vanguardia si myslí, že ich krajina sa stala epicentrom globálnej pandémie pre neskorú a neobratnú reakciu vlády, ktorá vyhlásila núdzový stav až v polovici marca. Vyjadrili sa tak v ankete pod článkom, ktorý pripomenul, že prvé opatrenia proti šíreniu koronavírusu, ako bolo uzatváranie škôl, začali prijímať najskôr jednotlivé autonómne regióny, pričom ústredná vláda reagovala až podstatne neskôr. Šéf centra pre núdzové situácie Fernando Simón ešte vo februári tvrdil, že „Španielsko bude mať len hŕstku prípadov“ a o šesť týždňov neskôr sa denné bilancie mŕtvych začali rátať na stovky.

Pre benevolenciu vlády sa na MDŽ konali vo viacerých španielskych mestách státisícové demonštrácie za práva žien a krátko predtým do Lombardska vycestovalo asi tritisíc fanúšikov Valencie na futbalový zápas Ligy majstrov, ktorý Giorgio Gori, starosta Bergama, jedného z najviac postihnutých talianskych miest, označuje za skutočnú biologickú bombu.