Koronavírus pripravil o prácu už milióny Američanov, to najhoršie ich ešte len čaká, tvrdia ekonómovia

Nástup krízy spojenej so šírením koronavírusu pripravil o prácu už milióny Američanov, to najhoršie ich však ešte len čaká. Poukazuje na to vo svojej prognóze pobočka americkej centrálnej banky (Fed) v St. Louis, podľa ktorej by nezamestnanosť mohla vzrásť nad 32 %.