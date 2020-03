Odklad skutočného brexitu? Zatiaľ nie

Stihnúť termín, ktorý bol šibeničný aj bez pandémie, vyzerá čím ďalej nepravdepodob­nejšie. O predĺženie prechodného obdobia musí požiadať Londýn. Lenže britský premiér Boris Johnson o takej možnosti stále nehovorí. V britskom parlamente nechal spolu s brexitovou zmluvou schváliť zákon, ktorý predĺženie prechodného obdobia nepripúšťa.

Prvý krok sa rozhodla urobiť najväčšia politická frakcia v europarlamente – ľudovci. Tí v pondelok vyzvali vládu v Londýne, aby urobila „zodpovednú vec“ a prechodné obdobie predĺžila. „Za týchto mimoriadnych okolností, neviem ako sa chce britská vláda vystaviť dvojitej pohrome – koronavírusu a odchodu z jednotného trhu EÚ,“ citovala BBC luxemburského europoslanca Christopha Hansena z výboru pre medzinárodný obchod. "Môžem len dúfať, že zdravý rozum preváži nad ideológiou,“ dodal.

Podľa nemeckého europoslanca Davida McAllistera pandémia skomplikovala „už aj tak veľmi ambiciózny časový plán“. „EÚ bola vždy otvorená predĺženiu prechodného obdobia. Lopta je teraz jednoznačne na britskej strane,“ dodal.

Podľa tzv. rozvodovej zmluvy prechodné obdobie môže byť predĺžené o rok alebo dva. Obe strany by sa na predĺžení mali dohodnúť do 1. júla. Londýn to však opäť vylúčil. "Prechodné obdobie sa končí 31. decembra 2020, ako je zakotvené v zákone, ktorý premiér nemá v úmysle meniť,“ vyhlásil v reakcii na výzvu europoslancov hovorca britskej vlády.

Mimochodom, Johnson je v domácej izolácii, keďže koncom minulého týždňa mu zistili nákazu koronavírusom. Aj pri epidémii sa spočiatku bránil zavedeniu prísnych opatrení na obmedzenie pohybu ľudí, pod tlakom kritiky však svoj postoj zmenil.

Výzva na predĺženie prechodného obdobia prišla v čase, keď sa zástupcovia EÚ na čele s eurokomisárom Marošom Šefčovičom a tímu Británie, ktorý vedie Michael Gove, chystali na prvé rokovanie o implementácii brexitovej zmluvy. Tá sa týka aj práv občanov EÚ v Británii, ale tiež zavedenia hraničných kontrol v Írskom mori, ktorými sa má predísť vzniku viditeľnej hranice medzi Írskom a Severným Írskom.

Registrácia občanov EÚ v Británii, ktorá im má zabezpečiť právo na pobyt a zachovanie ich práv, ale aj príprava kontrol sa môžu pre koronavírus skomplikovať. Navyše 300 žiadateľom o registráciu na pobyt bola žiadosť vo februári zamietnutá. Doteraz žiadosť na udelenie pobytu v Británii podalo vyše 3,3 milióna ľudí.

Podľa denníka Guardian obe strany – EÚ a Británia – vydali po rokovaní svoje vyhlásenia. Rokovania označili za „konštruktívne“, EÚ však zvolila naliehavejší tón, keď upozornila na "urgentnú potrebu“ podrobného časového plánu zavedenia colných a veterinárnych kontrol na tovary, ktoré budú prichádzať z Británie do Severného Írska.

Brusel podľa britského denníka znepokojili opakované vyhlásenia premiéra, že vo vnútri Spojeného kráľovstva nebudú kontroly tovarov, čo je v rozpore s brexitovou dohodou. Britská vláda zatiaľ vo svojom vyhlásení tvrdí, že svojich záväzkov týkajúcich sa protokolu o Severnom Írsku sa drží.

Rokovania o dodržiavaní tzv. rozvodovej zmluvy nie sú o budúcej obchodnej zmluve a ďalších oblastiach spolupráce. Prvé kolo týchto rokovaní sa konalo len krátko predtým ako ich narušilo rozšírenie koronavírusu v Európe. Koronavírus má teraz hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier a v karanténe je aj hlavný vyjednávač za Britániu David Frost.