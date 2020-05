ONLINE: Rusko sa v počte infikovaných zaradilo na tretie miesto

13:51 Európska únia poslala ochranné masky FFP2 do Severného Macedónska a Čiernej Hory. Podobné zásielky predtým odoslala aj do Talianska, Španielska a Chorvátska, informovala v pondelok Európska komisia. Najnovšia zásielka bola uskutočnená v rámci systému rescEU, ktorý je súčasťou mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Ochranné masky boli poskytnuté zo spoločnej európskej rezervy lekárskeho vybavenia, ktorá bola vytvorená na pomoc krajinám postihnutým pandémiou koronavírusu.

13:24 Na Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave priletia v pondelok ďalší repatrianti. Zároveň vybavia let repatriantov do Veľkej Británie. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. „Na palube sa okrem Slovákov nachádzajú aj cestujúci z Veľkej Británie či z Českej republiky,“ uviedla. Odlet z Bratislavy do britského Londýna-Stanstedu plánujú o 13.25 h a repatriačný prílet z Londýna do Bratislavy o 21.00 h.

13:12 Bielorusko hlási za pondelok 933 nových prípadov ochorenia COVID-19 a celkový počet nakazených v krajine sa tak zvýšil na 23 906 osôb. V krajine zaznamenali aj štyri nové úmrtia, čím sa celkový počet obetí zvýšil na 135. Bielorusko je jednou z mála krajín, ktorá v súvislosti s pandémiou koronavírusu neuzavrela hranice, neobmedzila podnikanie a pokračuje v organizácií verejných podujatí.

12:49 Španielsko zaznamenalo v pondelok 123 nových úmrtí na následky ochorenia COVID-19, čo je najnižší počet od 18. marca, keď ich bolo 107. V niektorých častiach krajiny začali s uvoľňovaním prísnych opatrení. Informovali o tom agentúra AP a denník El Mundo. Celkový počet úmrtí v Španielsku dosiahol podľa údajov tamojšieho ministerstva zahraničných vecí 26 744 a 227 436 osôb je infikovaných.

12:25 Česko od pondelka pokračuje ďalšou a doposiaľ najväčšou vlnou uvoľňovania mimoriadnych opatrení, informuje portál Novinky.cz. Za dodržania prísnych hygienických pravidiel sa v ČR znovu otvárajú obchodné centrá s plochou nad 5000 m2, s výnimkou stravovacích zariadení nachádzajúcich sa v ich priestoroch. Fungovať tiež začínajú vonkajšie terasy reštaurácií.

Ľudia v Česku môžu tiež opäť zájsť k holičovi alebo na manikúru. Môžu sa opäť konať aj svadobné obrady, bohoslužby a ďalšie hromadné akcie do 100 ľudí. Obnovená je tiež prevádzka divadiel, koncertných siení a kín avšak vždy s účasťou nepresahujúcou 100 osôb. Pre návštevníkov sa otvárajú aj galérie a múzeá. Od pondelka sa zvyšuje aj kapacita študijných skupín na školách, a to na 15 osôb. Uvoľnené sú tiež pravidlá pre športovanie.

12:02 V Poľsku zaznamenali v pondelok 210 nových prípadov nákazy koronavírusom a tri ďalšie úmrtia, informovala agentúra PAP s odvolaním sa na poľské ministerstvo zdravotníctva. Celkový počet nakazených v Poľsku stúpol od nedele na 16.206 a ochoreniu COVID-19 podľahlo už 803 ľudí. Z nákazy sa vyliečilo 5816 osôb. Od 20. apríla vláda začala s postupným uvoľňovaním niektorých opatrení.

11:30 Rusko sa stalo krajinou s tretím najvyšším počtom osôb infikovaných koronavírusom na svete po tom, ako celkový počet potvrdených prípadov nákazy v krajine dosiahol 221 344. Infor­movala o tom v pondelok agentúra TASS. Rusko v počte infikovaných predbehlo Britániu (219 183 naka­zených) aj Taliansko (219 070 naka­zených) a zaradilo sa za druhé Španielsko (224 390 naka­zených) a prvé Spojené štáty (1,4 milióna nakazených).

Ako spresnila s odvolaním sa na údaje ruského krízového strediska agentúra Interfax, v krajine pribudlo za jeden deň 11 656 prípadov ochorenia COVID-19, pričom 5 417 nových zaznamenaných prípadov – 46.5 percenta – bolo podľa strediska bezpríznakových.

10:53 Francúzsko začalo od pondelka s postupným uvoľňovaním prísnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2, ktoré boli v platnosti od polovice marca. Informuje o tom agentúra DPA. Kľúčové štatistiky v súvislosti s pandémiou v posledných dňoch zaznamenávajú pokles v počte prípadov, uvádza spravodajský server France 24. Úrady však upozorňujú, že ľudia musia byť aj naďalej obozretní.

Väčšina obchodov a ďalších prevádzok v krajine sa znovu otvorí. Obyvatelia krajiny sa môžu od pondelka vybrať von z domu bez toho, aby mali pri sebe príslušné potvrdenie. Základné školy sa postupne otvoria tento týždeň a od budúceho týždňa majú nasledovať stredné školy v menej postihnutých oblastiach.

9:53 Za uplynulých 24 hodín zomrelo v Maďarsku na ochorenie Covid-19 osem chronicky chorých ľudí vo veku od 51 do 87 rokov a pribudlo 21 prípadov infekcie. Informovala o tom v pondelok agentúra MTI s odvolaním sa na údaje maďarského krízového štábu. Celkový počet nakazených stúpol na 3284 a počet mŕtvych na 421. Z ochorenia sa vyliečilo už 958 ľudí. Počet aktívnych prípadov nákazy koronavírusom dosahuje 1905. Úradnú domácu karanténu má 10 955 osôb. Laboratóriá otestovali celkovo 112 165 vzoriek.

8:53 Britský premiér Boris Johnson v nedeľu v televíznom príhovore k občanom verejnosti ohlásil uvoľňovanie niektorých opatrení, ktoré boli v Spojenom kráľovstve prijaté v súvislosti s novým koronavírusom. Zároveň naznačil, ako by mohol vyzerať „podmienečný plán“ jeho vlády na opätovné otvorenie krajiny v nasledujúcich mesiacoch. Informovala o tom agentúra AP.

Podľa britského premiéra by bolo „šialenstvom“ uvoľniť reštrikcie do takej miery, že by v krajine vypukla druhá vlna nákazy. Ochoreniu Covid-19 podľahlo Británii takmer 32 000 ľudí. Podľa Johnsona by toto číslo mohlo dosiahnuť pol milióna, keby nebol od 23. marca zavedený tzv. lockdown.

8:24 Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v pondelok oznámila, že jej krajina začne od štvrtku s postupným uvoľňovaním opatrení v oblasti obmedzenia pohybu. Hranice Nového Zélandu však zostanú naďalej zatvorené, informovala agentúra DPA.

Od štvrtka sa budú môcť znovu otvoriť mnohé prevádzky a verejné priestranstvá. Denník The New Zealand Herald na svojej webovej stránke spresňuje, že opatrenie sa týka maloobchodných predajní, kaviarní, reštaurácií či kín. Školy v krajine sa otvoria od 18. mája a bary budú mať povolené otvoriť od 21. mája. Ardernová však zdôraznila, že ľudia budú musieť naďalej zachovávať opatrnosť. „Musíme sa stále správať tak, akoby bol vírus ešte medzi nami,“ povedala.

V Šanghaji opäť otvorili Disneyland. Počet návštevníkov je limitovaný a treba sa objednať dopredu. Pri čakaní na atrakcie treba dodržiavať odstup od iných ľudí. Autor: SITA/AP, Sam McNeil

7:55 Pracovník v továrni na spracovanie rýb v ghanskom meste Tema nakazil koronavírusom 533 kolegov. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na ghanského prezidenta Nanu Akufu-Adda. Prezident však neposkytol podrobnosti o tom, ako sa nákaza v továrni rozšírila alebo či v nej boli prijaté preventívne opatrenia.

Ghana sa s celkovo 4700 prípadmi stala najpostihnutejšou krajinou západnej Afriky. Podľa prezidenta zomrelo na komplikácie súvisiace s ochorením Covid-19 už 22 ľudí, zatiaľ čo 494 sa vyliečilo. Akufo-Addo dodal, že Ghana v prepočte na milión obyvateľov vykonala doteraz najviac testov v celej Afrike, konkrétne 160 501.

6:56 Pretrvávajúca horúčka, vyrážky, bolesti žalúdka – to sú len niektoré z možných príznakov záhadnej choroby, ktorú čoraz častejšie diagnostikujú u detí v New Yorku. Väčšina pacientov mala pritom vo svojej krvi protilátky proti koronavírusu, uviedla v nedeľu nemecká spravodajská televízia n-tv.

Starosta New Yorku Bill de Blasio informoval, že v meste už bolo zistených 38 prípadov, pri ktorých sú rôzne časti tela postihnuté zápalovými procesmi. K tomu treba prirátať i deväť podozrení. Aby sa objasnila možná súvislosť s novým koronavírusom SARS-CoV-2, všetky postihnuté deti by mali byť testované na tento patogén a príslušnú protilátku. Z doteraz testovaných detí bolo 47 percent infikovaných a 81 percent malo v krvi protilátky. Spomínané symptómy sú podobné prejavom Kawasakiho choroby.Prípady zjavne nového syndrómu boli hlásené aj z Británie, Francúzska a ďalších európskych krajín. Väčšina postihnutých detí sa uzdravila.

6:36 Šírenie koronavírusu v Nemecku zrejme opätovne naberá na rýchlosti. Napísala to v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na najnovšie údaje zverejnené Inštitútom Roberta Kocha (RKI). Inštitút uvádza, že tzv. reprodukčné číslo vírusu (R0) v Nemecku vzrástlo za posledné dni na úroveň 1,13, čo znamená, že desať infikovaných prenesie vírus v priemere na ďalších 11 ľudí. Podľa RKI musí mať R0 hodnotu nižšiu ako 1, aby mohla byť epidémia pod kontrolou a pomaly ustupovať. Ešte v stredu pritom hodnota R0 dosahovala v Nemecku 0,65.

6:30 Americký viceprezident Mike Pence neplánuje ísť do karantény po tom, čo jeho hovorkyni diagnostikovali ochorenie Covid-19. Naopak, v pondelok bude v Bielom dome, informoval v nedeľu Penceov hovorca Devin O'Malley.

Viceprezident „bude naďalej dodržiavať rady tímu lekárov Bieleho domu a nie je v karanténe“, cituje z O'Malleyho vyhlásenia televízia CNN. Hovorca dodal, že Pence bol viackrát testovaný a všetky výsledky boli negatívne.

6:00 Čína má 17 nových prípadov nákazy koronavírusom. Je to o tri viac ako deň predtým a ide o najvyšší počet od 28. apríla, uviedla agentúra Reuters. Sedem z nových prípadov bolo zaznamenaných u osôb, ktoré pricestovali zo zahraničia, päť infikovaných pochádza z Wu-chanu, kde sa nákaza objavila koncom minulého roka po prvýkrát. Nakazených bez príznakov krajina v nedeľu identifikovala 12, teda o osem menej ako v predchádzajúcom dni. Celkový počet nakazených je 82 918, a pretože úrady neinformovali o žiadnom novom úmrtí, počet mŕtvych s chorobou COVID-19 zostáva na 4 633.

5:55 Spojené štáty za uplynulý deň registrovali ďalších 776 úmrtí pacientov s chorobou COVID-19. To je najmenej od marca. Celkový počet obetí v krajine od začiatku šírenia nákazy vzrástol na 79 525. Celkom sa choroba potvrdila u viac ako 1,3 miliónov ľudí. Denná bilancia sa niekoľko týždňov držala medzi 1000 a 2500 mŕtvymi. Doposiaľ najvyšší zaznamenaný počet úmrtí bol v polovici apríla, keď zomrelo cez 3100 pacientov­.Najviac zasiahnutou oblasťou v krajine je naďalej štát New York, kde sa však situácia v posledných týždňoch pomaly zlepšuje. Postupne sa však objavujú ďalšie ohniská nákazy, ako napríklad oblasť okolo Washingtonu.