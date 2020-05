Trinásť ľudí utrpelo zranenia pri streľbe v Louisiane

Trinásť ľudí utrpelo zranenia pri streľbe, ku ktorej došlo v americkom štáte Louisiana. Oznámila to v nedeľu agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.

K streľbe došlo v sobotu večer počas spomienkového zhromaždenia v meste Bogalusa, približne 100 kilometrov severovýchodne od New Orleansu.

V Bogaluse sa v sobotu večer zhromaždil pod holým nebom početný dav ľudí, ktorí si chceli pripomenúť pamiatku 29-ročného muža, ktorého našli v piatok mŕtveho v aute. Polícia prípad vyšetruje ako vraždu.

Počas spomienkového zhromaždenia začal ktosi strieľať, bezprostredne nebolo jasné kto, a polícia v tejto súvislosti hľadá očitých svedkov, ktorí by to pomohli objasniť. Zranenia utrpelo najmenej 13 ľudí, jeden z nich je v kritickom stave. Polícia zatiaľ v súvislosti s vraždou mladého muža ani so sobotňajšou streľbou nezatkla nijakých podozrivých.