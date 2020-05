Rozhorí sa opäť jadrový front?

Podľa novín o možných skúškach jadrových zbraní diskutovali zástupcovia vládnych bezpečnostných agentúr 15. mája. Nie je jasné, či túto debatu definitívne uzavreli.

Súperenie veľmocí

„Na atómovom fronte stúpa teplota,“ varoval pre Pravdu David Santoro, odborník na jadrovú politiku z Pacifického fóra.

„Testovanie by mohli ospravedlniť ako súčasť nového veku súperenia veľmocí, čo je myšlienka, ktorú si osvojili Biely dom aj Pentagon. Vyžaduje si to nové stratégie proti Číne a Rusku. Atómové testovanie však neprispeje k zlepšeniu amerického jadrového odstrašenia. USA už od 90. rokov vedia pomocou vyspelých technológií vrátane počítačových modelov zlepšovať dizajn a funkčnosť jadrových hlavíc. Nepotrebujú testy,“ reagoval pre Pravdu Franz-Stefan Gady, ktorý sa v londýnskom Inštitúte pre strategické štúdie zaoberá tým, ako bude vyzerať budúcnosť konfliktov.

Len nedávno USA obvinili Rusko a Čínu, že jadrové zbrane testovali. Peking a Rusko to odmietajú. Debata o skúškach tiež zapadá do postupného rozpadu medzinárodného režimu kontroly zbraní. Minulý týždeň oznámili USA úmysel odstúpiť od dohody o otvorenom nebi, ktorá umožňuje vzájomné kontrolné vojenské prelety nad signatárskymi štátmi. Vlani Spojené štáty skoncovali so zmluvou o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu. Tieto kroky odôvodnili tým, že Rusko porušuje spomenuté dohody.

Blíži sa tiež koniec zmluvy medzi Washingtonom a Moskvou o obmedzení strategických jadrových zbraní. Platnosť dohody New START vyprší vo februári 2021. S tým sa spájajú úvahy o jadrových skúškach. Nemenovaný americký vládny predstaviteľ pre Washington Post uviedol, že rýchly atómový test by mohol byť užitočný pri rokovaniach s Ruskom a Čínou. Biely dom by chcel do budúcich dohôd o strategických jadrových zbraniach zapojiť nielen Moskvu, ale aj Peking.

Washington Post napísal, že nie je celkom jasné, či debata o testoch bude pokračovať. Jeden zo zdrojov novín tvrdí, že to nie je uzavretá diskusia. Ďalší však uviedol, že Biely dom bude hľadať iné spôsoby v reakcii na hrozby z Ruska a Číny.

Gady pripomína, že práve Moskva a Peking by z obnovenie testov získali. Je totiž takmer isté, že keby sa ku skúškam vrátili Američania, urobili by to aj iné štáty. Nejde o priamy súvis s americkou debatou, ale včera Severná Kórea oznámila, že posilní jadrové vojenské odstrašenie.

„Dizajn ruských a čínskych hlavíc by bolo možné zlepšiť práve prostredníctvom doplnkového testovanie, pretože technologicky Moskva a Peking za Washingtonom zaostávajú,“ uviedol Gady. „Najmä Čína by zo skúšok získala, lebo ich urobila 47, kým USA okolo tisíc a Rusko približne 700. Je to veľmi nebezpečný vývoj a môže spustiť nové globálne preteky v zbrojení. Európski členovia NATO by sa proti tomu mali jednoznačne postaviť,“ myslí si Gady.

Čo sa stane?

Nikolai Sokov z Inštitútu medzinárodných štúdií v Monterey tvrdí, že pri rokovaniach je legitímna akákoľvek taktika.

„Dá sa povedať, že to, čo sa deje, nie je novinka. V rokoch 2002 až 2003 bežala v USA aktívna diskusia o obnovení jadrových testov. Z rôznych dôvodov sa skončila. Vrátane toho, že by to bola príležitosť pre Čínu, aby testovala. A Peking potrebuje skúšať jadrové zbrane oveľa viac ako Washington. Predpokladám, že tento argument zaberie aj teraz,“ uviedol pre Pravdu Sokov. „Jedinou zmenou je, že terajší Biely dom sa ešte oveľa povýšeneckejšie stavia k medzinárodným dohodám ako vláda Georgea Busha. Takže je zložitejšie odhadnúť, čo sa stane. Stále sme však viac v rétorickej rovine, nie pri nejakých plánoch,“ tvrdí Sokov.