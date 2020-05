Po smrti Afroameričana USA zase horia

Horiace ulice, zatknutí novinári, nasadená Národná garda a prezident, ktorý možno velebí násilie. V minnesotskom Minneapolise pokračujú demonštrácie proti smrti 46-ročného Afroameričana Georgea Floyda. V pondelok zomrel pri zatýkaní. Na zverejnenej nahrávke vidieť, ako mu na krku kľačí policajt, hoci sa Floyd sťažuje, že nemôže dýchať a prosí, že nechce zomrieť. No presne to sa stalo. Floyda po zákroku polície museli previezť do nemocnice, kde umrel.

Veľké protesty

Smrť vyvolala ostrú kritiku zásahu mužov zákona. Policajta, ktorý Floydovi tlačil na krk, prepustili. Rovnako skončili aj jeho traja kolegovia prítomní pri zákroku. No úmrtie Afroameričana spustilo vlnu pouličných protestov v Minneapolise. Tie postupne na niektorých miestach prerástli do násilností, rabovania a zakladania požiarov, hoci drvivá väčšina demonštrantov sa správala pokojne.

Niektorí protestujúci však podpálili policajnú stanicu v treťom okrsku v Minneapolise. Bezpečnostné zložky sa odtiaľ stiahli. Minnesotský guvernér Tim Walz povolal na pomoc Národnú gardu, aby pomohla obnoviť poriadok. Počas demonštrácií polícia zatkla niekoľkých novinárov televízie CNN. Zachytila to bežiaca kamera. Na zverejnenom zázname nie je nič, čo by naznačovalo, že žurnalisti by si mali vyslúžiť putá. Asi po hodine novinárov prepustili.

Olej do ohňa však prilial americký prezident Donald Trump. Na sociálnej sieti Twitter napísal, že sa nemôže dívať na to, čo sa deje v Minneapolise, a že jeho starosta Jacob Frey je veľmi slabý radikálny ľavičiar.

"Títo násilníci zneucťujú pamiatku Georgea Floyda a ja to nedovolím. Práve som hovoril s guvernérom Timom Walzom a povedal som mu, že ozbrojené sily stoja za ním v každom prípade. V prípade ťažkostí prevezmeme kontrolu, ale keď sa začne rabovanie, začne sa aj streľba. Ďakujem,“ napísal Trump na Twitteri v noci zo štvrtka na piatok.

Sociálna sieť reagovala tak, že jeho príspevok skryla, ale nevymazala. Podľa Twitteru vyjadrenie šéfa Bieleho domu porušuje pravidlá o tom, že jeho používatelia nemôžu velebiť násilie.

"Nikto by nemal rabovať. Je to nesprávne, je to zločin, ktorý je potrebné potrestať. No Trumpovo vyhlásenie, aby rabujúcich strieľali, nie je len zveličujúca nezákonná táranina, ktorú krajina od neho očakáva. Opätovne ukazuje, že ako zvyčajne nie je schopný pochopiť širší kontext verejného diania,“ reagoval pre Pravdu Seth Stoughton z Právnickej fakulty Juhokarolínskej univerzity, ktorý v minulosti slúžil ako policajt.

Protestujúci s plagátom s fotografiami Georgea Floyda, ktorý zomrel pri policajnom zatýkaní. Autor: SITA/AP, Elizabeth Flores

Okrem Minneapolisu sa podľa BBC demonštrácie konali aj v New Yorku, Los Angeles, Chicagu, Denvere, Phoenixe a Memphise. Podľa zverejneného telefonického rozhovoru polícia reagovala na sťažnosť, že Floyd údajne v obchode zaplatil falošným šekom. Vraj pri príchode bezpečnostných zložiek kládol odpor. To však videonahrávka nezachytáva.

Životy čiernych Američanov

Floydova rodina tvrdí, že žiada spravodlivosť. "Pozeral som to video. Bolo to ťažké, ale musel som si to pozrieť. Tí štyria policajti popravili môjho brata. Nepreukázali žiadnu empatiu, žiadnu ľútosť,“ povedal pre televíziu CNN brat zosnulého Philonise Floyd. Tvrdí, že chce, aby boli protesty pokojné, ale chápe, že ľudia sú nahnevaní.

"Nemôžem ich zastaviť, lebo cítia bolesť. Takú istú, akú cítim aj ja. Chcem, aby bolo všetko pokojné, ale nedokážem zaistiť, aby sa tak každý správal. Je to ťažké,“ uviedol Philonise Floyd.

"Je to smutné, ale nebude to posledná smrť neozbrojeného Afroamaričana. Vo verejnosti sú hlboko zakorenené stereotypy o tom, akí sú čierni muži nebezpeční. Naďalej to bude mátať americkú spoločnosť,“ uviedol pre Pravdu Shaun Gabbidon, kriminológ z Pensylvánskej štátnej univerzity. "Riešenie tohto problému nie je priorita Trumpovaj vlády. Naopak, Biely dom prispieva k udržiavaniu stereotypov spojených s menšinami. V krátkosti povedané, spoločnosť v USA by si mala začať vážiť životy čiernych Američanov,” vyhlásil Gabbidon.