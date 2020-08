Nechce byť strapatý a oranžový. Trump mení ekologické normy

Stalo sa tak po tom, čo sa Trump sťažoval, že pri povolenom prúde vody v sprche sa mu zle umývajú vlasy a pri svetle úsporných žiaroviek vyzerá príliš oranžovo.

Podľa zákona schváleného ešte v roku 1992 za prezidenta Georgea Busha staršieho sprchovými hlavicami v USA nesmie pretiecť viac ako 9,5 litra vody za minútu. Trumpova vláda navrhuje, aby sa tento limit vzťahoval iba na jednotlivé dýzy, nie na celú hlavicu. Ochrancovia životného prostredia a spotrebiteľské organizácie označili stredajší návrh ministerstva energetiky za nehospodárny a neekologický.

Trump už pred vyše pol rokom nariadil environmentálnym regulačným úradom, aby zrevidovali normy pre vodovodné batérie a toalety zamerané na šetrenie vodou a energiami. Tvrdí, že obmedzenia v skutočnosti nevedú k úsporám, ale len otravujú ľuďom život „Pustíš sprchu – a voda netečie. Chceš si umyť ruky – voda netečie. Nuž čo spravíš? Jednoducho dlhšie stojíš pod sprchou. Pretože, neviem, ako je to u vás, ale ja musím mať vlasy perfektné. Perfektné!“ citovala BBC prezidenta, o ktorom je známe, že si tak veľmi potrpí na svoj účes, že si vlasy umýva prinajmenšom raz denne.

Podľa denníka Guardian Trump nie je spokojný ani s reguláciou vody v toaletách. „Ľudia splachujú záchod 10– až 15-krát, a pritom by stačilo raz,“ povedal pred časom. Andrew deLaski, šéf združenia za energetickú hospodárnosť, označil návrh za hlúpy. „So štyrmi alebo piatimi dýzami by vám za minútu mohlo zo sprchovej hlavice vytiecť desať až pätnásť galónov vody (38 až 58 litrov), čo by vás zrejme úplne vyplavilo z kúpeľne,“ povedal pre agentúru AP. „Ak prezident potrebuje pomoc pri hľadaní dobrej sprchy, môžeme ho nasmerovať na niekoľko skvelých spotrebiteľských webových stránok, kde ju isto nájde,“ dodal.

Podľa Davida Friedmana z mimovládnej spotrebiteľskej organizácie sprchové hlavice Američanom šetria peniaze a väčšina je s nimi veľmi spokojná.

Posadnutosť vlastným vzhľadom viedla Trumpa aj k omilosteniu klasických žiaroviek, ktoré podľa nariadenia z čias jeho predchodcu mali v USA tento rok doslúžiť. „Ste všetci pekní, ale keď ste používali staré žiarovky, vyzerali ste ešte lepšie než pri tých strašných moderných,“ povedal podľa AP minulý týždeň zamestnancom továrne Whirpool v Ohiu. „Ja ich mám rád hlavne preto, že nevyzerám tak oranžovo,“ dodal.