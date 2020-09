Moriu mohli podpáliť mladí migranti, o nový tábor sa má postarať EÚ

Zničený tábor Moria na gréckom ostrove Lesbos patrí minulosti, nahradí ho nové zariadenie pre migrantov, na ktorého prevádzke by sa mala viac podieľať Európska únia.

Povedal to v utorok grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, ktorý rokoval so šéfom Európskej rady Charlesom Michelom. Situácia na ostrove je však ďalej napätá, polícia v utorpk zatkla šesť mužov, ktorých v súvislosti s požiarmi v Morii podozrieva z podpaľačstva.

Mnoho obyvateľov ostrova Lesbos a niektorí zástupcovia samosprávy žiadajú, aby grécka vláda migrantov previezla do pevninského Grécka. Prefekt severoegejského regiónu Kostas Muntzuris, ktorý patrí k najväčším odporcom zotrvania migrantov na Lesbose, vyzval podľa agentúry AFP miestnych podnikateľov, aby vyšli do ulíc protestovať. Ministri vlády trvajú na tom, že migranti musia na ostrove zostať, a varovali, že na ich presun do nového tábora môžu použiť silu.

„Je na čase, aby Európa svoju slovnú podporu zmenila na činy, v nejaký hmatateľne solidárny krok,“ povedal Mitsotakis. Michel ho v tejto veci podporil a uviedol, že bremeno týkajúce sa riešenia migrácie by mali zdieľať všetky členské štáty únie.

Tábor Moria minulý týždeň úplne zničila séria úmyselne založených požiarov, keď miestni obyvatelia protestovali proti nariadenej karanténe pre koronavírus. Odvtedy viac ako 12 000 migrantov trávilo dni a noci pod holým nebom. Len asi 1 000 z nich, prevažne rodiny s deťmi, našlo útočisko v stanovom tábore v areáli armádnej strelnice Kara Tepe, kde je zatiaľ k dispozícii približne 5 000 miest.

Polícia v utorok zatkla päť podozrivých, ktorí podľa nej požiare založili. „Podpaľači boli zatknutí. Sú to mladí migranti. Po jednom ďalšom sa ešte pátra,“ povedal stanici ERT minister pre ochranu občanov Michalis Chrisochoïdis. Podľa agentúry DPA sú zatknutí Afganci, ktorí u gréckych úradov neuspeli so žiadosťou o udelenie azylu. Šiesteho podozrivého polícia zatkla v utorok večer, napísala agentúra Reuters.

Grécke úrady medzi migrantmi distribuujú letáky v angličtine, francúzštine, arabčine, urdčine a Fars, v ktorých vyzývajú, aby sa ľudia bez prístrešia hlásili v provizórnom tábore. „Presun žiadateľov o azyl do nového tábora je hotová vec, nemožno o tom vyjednávať,“ povedal podľa agentúry AFP Chrisochoïdis. Aj jeho vládny kolega, minister pre migráciu Notis Mitarakis, uviedol, že snaha o dobrovoľný presun migrantov bude pokračovať, nevylúčil však nasadenie sily, ak vysídlenci presťahovanie odmietnu.

„Ak to nepôjde vysvetliť, potom budeme musieť nasadiť políciu. Presunúť sa do nového areálu je ich povinnosť,“ povedal podľa agentúry AP Mitarakis.

Stavba nového stáleho zariadení podľa neho potrvá najmenej pol roka, čo znamená, že ľudia budú zrejme musieť stráviť zimu v stanoch.

Nemecká vláda v utorok potvrdila, že z piatich gréckych ostrovov prijme 1 553 migrantov. Má ísť o utečenecké rodiny, uviedol nemecký vicekancelár a minister financií Olaf Scholz. Už minulý týždeň Nemecko sľúbilo, že sa postará asi o 100 až 150 maloletých migrantov z Morie. O celkovo 400 maloletých migrantov sa hodlá podeliť najmenej desať európskych krajín.