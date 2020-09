Česko pandémia pred voľbami privrie

Obmedzená výuka a verejné akcie

"Niektoré opatrenia robiť musíme. To asi najcitlivejšie je prípadné zatváranie škôl, čo nikto nechce a neželáme si to. Pokiaľ to bude aspoň trochu možné, tak sa vôbec nebudú zatvárať prvé stupne základných škôl. V regiónoch, v ktorých to bude nevyhnutné, budeme diskutovať o dištančnej forme výuky na druhom stupni, prípadne na stredných školách,“ citoval z Prymulovej tlačovej konferencie portál iDNES.cz. Je tiež možné, že deti nebudú do školy chodiť v piatok.

Nový šéf zdravotníckeho rezortu je epidemiológ. Prymula na ministerskom poste v pondelok vystriedal Adama Vojtěcha (ANO) v čase, keď Česko čelí rýchlemu nástupu druhej vlny choroby COVID-19. Minulý týždeň v jeden deň zaznamenalo 3 128 prípadov, v pondelok ich bolo 1 476. Na jar patrilo Česko k najmenej postihnutým krajinám v Európe. Teraz sa radí medzi štáty najviac zasiahnuté pandémiou.

V tejto súvislosti bude zajtra Nemecko rozhodovať, či zaradí suseda na zoznam rizikových krajín. Informoval o tom český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček. Podľa neho to vyzerá tak, že Česi budú môcť do Nemecka cestovať len s negatívnym testom na koronavírus alebo budú musieť absolvovať karanténu.

Prymula pripustil, že vláda príliš uvoľnila opatrenia v boji s koronavírusom. V minulosti hovoril o zatváraní hraníc, momentálne však nechce prijímať reštrikcie, ktoré by mali taký zásadný vplyv na fungovanie hospodárstva. Zatiaľ vylučuje aj zavedenie núdzového stavu. Prymula však chce obmedziť verejné podujatia. Na tých, ktoré sa konajú vonku, sa bude môcť zúčastniť maximálne 100 ľudí. Tie, ktoré budú vnútri, budú mať kapacitu do 50 osôb. Zároveň by bary a reštaurácie mali fungovať iba do desiatej hodiny večer.

"Všetko prediskutujeme za jeden, dva dni. Potom opatrenia zverejníme,“ oznámil dnes Prymula.

Čo prinesú voľby?

Skúškou, ako Česko zvláda pandémiu, budú do istej miery voľby do krajských zastupiteľstiev a do Senátu, ktoré sa konajú 2. a 3. októbra. Politológ z Univerzity Palackého v Olomouci Tomáš Lebeda tvrdí, že zatiaľ to nevyzerá tak, že by pandémia mala hlasovanie výraznejšie obmedziť. O tento typ volieb tradične býva medzi ľuďmi menší záujem.

"Hlasovanie je pripravené. Pokiaľ sa dodržia všetky nastavené pravidlá, tak sa voľby môžu konať. Je potrebné si uvedomiť, že samotné úrady hygieny aj pri nakazených kontrolujú iba tie ich kontakty, ktoré trvali aspoň 15 minút a došlo k nim v uzavretých priestoroch bez použitia rúšok. Počas hlasovania taký kontakt nemáte,“ povedal pre Pravdu Lebeda.

Podľa experta sa však nedá vylúčiť, že hlasovať bude ešte menej ľudí ako obyčajne. "Skôr si však myslím, že pandémia na to bude mať iba nepriamy vplyv. Napríklad, že časť voličov, ktorí sa k voľbám aj tak stavajú vlažne, si povie, že im nestojí za to hlasovať. No nepredpokladám, že by pandémia zásadne ovplyvnila účasť takým spôsobom, že by Česi pre ňu vôbec nemohli hlasovať,“ vyhlásil Lebeda.

Šíriaca sa nákaza však môže mať vplyv na rozhodovanie voličov. Hnutie ANO premiéra Andreja Babiša v poslednom prieskume verejnej mienky mierne stratilo na popularite. Podľa agentúry Kantar by ho teraz volilo 27,5 percenta Čechov. V porovnaní s júlom klesla podpora ANO o 4,5 percentu­álneho bodu.

"Výrazne horšia pandemická situácia môže viesť k tomu, že Babiš príde o hlasy. Najmä keď si uvedomíme, že prílišné uvoľňovanie opatrení počas prázdnin, ktoré ANO vyčítajú, požadovali najmä voliči, ktorí nepodporujú hnutie predsedu vlády. Typickí stúpenci ANO sú skôr ľudia v dôchodkovom či preddôchodkovom veku. Títo voliči asi až tak veľmi netúžili po uvoľnení opatrení proti pandémii. Očakávam preto, že sa momentálne dianie podporovateľov ANO dotkne,“ myslí si Lebeda.

Politológ tvrdí, že aj pre blížiace sa voľby Babiš siahol po Prymulovi. "Za ministra zdravotníctva vybral osobu, ktorá asi v tejto chvíli predstavuje pre premiéra najlepšie riešenie. Nielen z hľadiska boja s pandémiou, ale aj z marketingového pohľadu. Prymula bol symbolom toho, ako krajina zvládla jarnú vlnu a mnoho hlavne starších občanov mu verí,“ skonštatoval Lebeda.