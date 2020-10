Netradiční lobisti. Trumpa podporil Taliban, Bidena aktivistka Gréta

„Dúfame, že zvíťazí vo voľbách a ukončí vojenskú prítomnosť USA v Afganistane,“ povedal hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid v telefonickom rozhovore pre americkú spravodajskú televíziu CBS News, ktorá o tom informovala v sobotu na svojom webe.

Stiahnutie amerických vojakov zo stredoázijskej krajiny po 19 rokoch vojny patrí k prísľubom Trumpa z jeho predvolebnej kampane. Šéf Bieleho domu len pred niekoľkými dňami vyhlásil, že všetky americké jednotky by sa mohli vrátiť z Afganistanu domov už do konca tohto roka, pripomína agentúra DPA.

Hovorca Trumpovho volebného tímu Tim Murtaugh povedal, že podporu Talibanu „odmietajú“. „Taliban by mal vedieť, že prezident bude vždy chrániť americké záujmy všetkými potrebnými prostriedkami,“ reagoval pre CBS.

Greta odporúča Bidena

Švédska ekologická aktivistka Greta Thunbergová vyjadrila v nadchádzajúcich amerických prezidentských voľbách demokratickému kandidátovi Joeovi Bidenovi. Americkí voliči, ktorým záleží na životnom prostredí, by mali niekdajšiemu viceprezidentovi dať prednosť pred súčasnou hlavou štátu Donaldom Trumpom, napísala Thunbergová na twitteri.

Sedemnásťročná Švédka poznamenala, že ak by to nebolo dôležité, nebola by sa do americkej straníckej politiky zapojila.

„Zorganizujte sa a všetkých presvedčte, aby volili Bidena,“ napísala a pripojila odkaz na vyjadrenie populárno-vedeckého časopisu Scientific American, ktorý nedávno prvýkrát vo svojej histórii vyjadril podporu niektorému z kandidátov v prezidentských voľbách. Redakcia časopisu sa postavila za Bidena, pretože Trump podľa nej poškodil USA tým, že zavrhuje vedu.

Republikánsky prezident v minulosti Thunbergovú niekoľkokrát na twitteri kritizoval a podľa mnohých pozorovateľov má na otázku klimatických zmien značne odlišný postoj než aktivistka. Krátko po nástupe do funkcie Trump okrem iného oznámil zámer odstúpiť od parížskej klimatickej dohody z roku 2015 s tým, že prísnejšia klimatická politika by mala negatívny vplyv na americké podniky.

Keď sa Thunbergová v roku 2019 stala osobnosťou roka časopisu Time, Trump ju na twitteri vyzval, aby sa upokojila a zašla si radšej s kamarátkou do kina. Americkému štátnikovi sa nepáčil ani emotívny prejav, ktorý predniesla na minuloročnom klimatickom summite OSN a sarkasticky ju označil za „šťastné dievča, ktoré sa teší na jasnú a úžasnú budúcnosť“.

Thunbergová sa preslávila, keď pred dvoma rokmi začala sama chodiť protestovať pred sídlo švédskeho parlamentu v Štokholme za lepšiu ochranu klímy. Jej príklad nasledovali tisíce mladých ľudí po celom svete, ktorí sú nespokojní s laxným prístupom politikov ku klimatickej kríze.