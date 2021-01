Expert: Trumpa by mali odvolať

Útok radikálnych stúpencov republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa na Kongres by nemal zostať bez následkov. Myslí si to politológ Steven Greene zo Severokarolínskej štátnej univerzity. Veď extrémisti vo Washingtone nasledovali slová šéfa Bieleho domu, ktorý im hovoril, že nikdy neuzná porážku vo voľbách. Trump však súboj o Oválnu pracovňu 3. novembra 2020 prehral a 20. januára sa americkým prezidentom stane demokrat Joe Biden.

Nič na tom nezmení ani skutočnosť, že trumpovskí militanti prerušili zasadnutie Kongresu, na ktorom mali víťazstvo demokrata formálne potvrdiť.

"V mojom živote je to najsmutnejší deň pre americkú demokraciu. Myslím, že je to najsmutnejší deň, aj keď sa pozrieme niekoľko generácií späť do histórie. Bolo to pritom úplne predvídateľné. Vedeli sme, čo môžu spôsobiť Trumpove autoritárske tendencie, jeho narušená osobnosť a to, že nerešpektuje právny štát. Ale aj tak je to šokujúce. No, ako hovorím, nie je to náhoda. Stalo sa niečo, čo Trump chcel. Jeho tweety, že je potrebné zachovať pokoj, sú úbohé v porovnaní s tým, na čo vyzýval. Osobne hecoval dav,“ reagoval na dianie vo Washingtone Greene.

Podľa odborníka by mal Trump v úrade skončiť. "Hneď, ako sa Kongres zíde, mal by spustiť impeachment a odvolať prezidenta z funkcie. Jednoznačne spôsobil, že došlo k pokusu násilne zmeniť výsledky volieb. V podstate neexistuje väčšie porušenie prísahy, ktorú zložil. Bol by som rád, keby šokujúce udalosti otriasli republikánmi, ktorí mu umožnili vládnuť. Ale nerobím si ilúzie. Ukázali sa ako zbabelci, keď mali čeliť hrozbe, ktorú Trump predstavuje pre našu demokraciu. Je to smutný, smutný deň pre Ameriku,“ uviedol Greene.

Trumpa by mohol z úradu odstrániť aj jeho viceprezident Mike Pence a členovia kabinetu. "Na základe 25. dodatku Ústavy by mohli vyhlásiť, že šéf Bieleho domu nemôže vykonávať svoje povinnosti. Nemyslím si však, že vláda na to nájde odvahu,“ povedal pre Pravdu Steffen Schmidt, profesor politológie na Iowskej štátnej univerzite.