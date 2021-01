Francúzka sa tri roky snaží úradom dokázať, že nie je mŕtva

Potom, čo ju súd pred viac ako tromi rokmi vyhlásil za mŕtvu, sa márne snaží dokázať opak.

Päťdesiatosemročná žena z dediny Saint-Joseph pri Lyone z pohľadu francúzskej štátnej správy neexistuje od roku 2017, kedy ju súd z nie celkom jasného dôvodu vyhlásil za mŕtvu, bez toho aby si vyžiadal úmrtný list. Stalo sa tak pri chronickom právnom spore s jej bývalým zamestnancom, ktorému mala vyplatiť odškodnenie vo výške 14-tisíc eur.

Pouchainová tvrdí, že nespokojný zamestnanec si jej úmrtie vymyslel, aby na dedičoch vysúdil odškodné za vyhodenie z práce. Právnik niekdajšieho zamestnanca naopak tvrdí, že majiteľka upratovacie firmy sama smrť fingovala, aby sa plateniu odškodného vyhla. To Pouchainová popiera.

„Išla som za právnikom, ktorý mi hovoril, že sa to rýchlo vyrieši, pretože mám od doktora potvrdené, že som nažive. Ale pretože bolo vydané (súdne) rozhodnutie, nestačilo to," povedala podľa denníka The Guardian Pouchainová miestnym novinárom. Kvôli spletitej byrokracii sa už tri roky jej snaženie o nápravu míňa účinkom.

V dôsledku súdneho vyhlásenia za mŕtvu má žena prepadnuté úradné dokumenty. „Nemám občianku, zdravotné poistenie, nemôžem preukázať bankám, že som nažive (…) Som nič," sťažuje sa Pouchainová. „Je načase, aby niekto povedal ‚už dosť‘," dodala s tým, že jej život sa zmenil na nočnú moru.