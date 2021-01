Navaľnyj sa vracia do Moskvy

Lietadlo s ruským opozičným politikom Alexejom Navaľným odletelo z berlínskeho letiska. Navaľnyj sa dnes vracia z Nemecka, kde sa od augusta zotavoval z pokusu o otravu, do Moskvy. V Rusku mu po návrate hrozí zatknutie.

Lietadlo ruských nízkonákladových aeroliniek Pobeda mieriace na moskovské letisko Vnukovo malo pôvodne odletieť o 14:45. Let však bol oneskorený, podľa spravodajského serveru meduza.io to bolo kvôli agresívnemu cestujúcemu, ktorý nadával a urážal letušky a bol vyvedený z lietadla. Let má trvať dve hodiny a 25 minút.

Podľa informácií na sociálnych sieťach sa v Berlíne pri lietadle, ktorým Navaľnyj odletel, nachádzalo niekoľko policajných áut. Snímky ukazujú, že policajti boli prítomní aj v prístupovej chodbe k lietadlu. Navaľného podľa ďalších zdrojov k lietadlu viezol čierny automobil Audi s policajným sprievodom.

Server meduza.io tiež priniesol informácie zo sociálnych sietí, podľa ktorých bola príletová hala pre medzinárodné lety letisko Vnukovo úplne „vyčistená“ od ľudí. Vnútri údajne zostali len zamestnanci letiska, polícia a bezpečnostné zložky v civile. Podľa agentúry AP sa sprísnili bezpečnostné opatrenia na letisku a pred letiskom parkujú vozidlá väzenskej služby. Na miesto však neskôr dorazilo mnoho podporovateľov Navaľného.

Ruská väzenská služba vo štvrtok uviedla, že Navaľnému hrozí po návrate do Ruska okamžité zatknutie. Letisko Vnukovo už predtým oznámilo, že zakazuje novinárom vstup na terminál kvôli epidémii koronavírusu. Ruský denník Novaja gazeta a opozičné sociálne médiá tiež uviedli, že niekoľko priaznivcov Navaľného z Petrohradu bolo v sobotu a v nedeľu vyvedených z vlaku do Moskvy alebo im bolo zabránené v nástupe do lietadla.